हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े शारिक साठा गैंग के 3 सदस्य, लग्जरी कार और फर्जी कागजात बरामद

मुरादाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े शारिक साठा गैंग के 3 सदस्य, लग्जरी कार और फर्जी कागजात बरामद

UP News: पुलिस ने शारिक साठा गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने निशानदेही पर 7 लग्जरी कार व फर्जी कागजात बरामद किया है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 10:53 PM (IST)
Published at : 20 Sep 2025 10:53 PM (IST)
Tags :
Moradabad News Moradabad Police UP NEWS
