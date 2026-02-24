'यादव जी की लव स्टोरी’ फिल्म पर रिलीज से पहले विवाद, मुरादाबाद में युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन
Moradabad News in Hindi: मुरादाबाद में मंगलवार (24 फरवरी) को ‘यादव जी की लव स्टोरी’ फिल्म को लेकर यादव समाज के युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन किया और फिल्म को रिलीज होने से रोकने को कहा.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ‘यादव जी की लव स्टोरी’ फिल्म को लेकर विवाद गहरा हो गया है. यहां मंगलवार (24 फरवरी) को यादव समाज के युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन कर फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मुंढापांडे ब्लॉक प्रमुख डॉ. नवदीप यादव ने आरोप लगाया है कि फिल्म में यादव समाज की छवि को भ्रामक और अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत किए जाने की आशंका है. उनका कहना है कि बिना उचित जांच के फिल्म रिलीज होने से जनभावनाएं आहत हो सकती हैं और सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है.
यादव समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
यादव समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें फिल्म के शीर्षक ‘यादव जी’ नाम के प्रयोग पर आपत्ति है. उनका कहना है कि फिल्म में जिस प्रकार ‘लव जिहाद’ का चित्रण दिखाया जा रहा है, उससे सामाजिक स्तर पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए.
यादव समाज के लोगों का कहना है कि यदि मुरादाबाद के किसी भी सिनेमाघर में यह फिल्म रिलीज की गई, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी सिनेमाघरों में इस संबंध में नोटिस जारी किया जाए. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यादव समाज किसी भी अन्य समाज के प्रति अभद्रता नहीं करना चाहता और न ही अपने समाज के प्रति किसी प्रकार की अभद्रता सहन करेगा.
कई जिलों में फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों पर FIR दर्ज
27 फरवरी (शुक्रवार) को रिलीज हो रही फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ में सिंपल यादव नाम की लड़की और वसीम अख्तर नाम के युवक की 'लव स्टोरी' दिखाई गई है. इस फिल्म में सामाजिक दवाब, परिवार की मर्जी और धर्म की दीवारें की अहम भूमिका है. मुरादाबाद में प्रदर्शन के साथ-साथ कई ओर जिलों में भी फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है. सोशल मीडिया पर भी फिल्म के ट्रेलर और टाइटल को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL