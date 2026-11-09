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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद: ढाबे में चाय पी रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज

मुरादाबाद: ढाबे में चाय पी रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज

मुरादाबाद पुलिस ने बताया कि हाइवे किनारे MDA ऑफिस के ठीक सामने स्थित चाय के ढाबे पर 17 वर्षीय अब्दुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 09 Nov 2026 01:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दीपावली की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर स्थित खातिरदारी होटल की बताई जा रही है. बताया गया कि मुरादाबाद में हाइवे किनारे MDA ऑफिस के ठीक सामने स्थित चाय के ढाबे पर 17 वर्षीय अब्दुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान पाकबड़ा के मोहल्ला मुल्लाओ वाला निवासी अब्दुल्ला पुत्र शाकिर के रूप में हुई है. अब्दुल्ला पाकबड़ा के बर्तन कारोबारी शाकिर का बेटा है, युवक की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

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घटना के वक्त ढाबे में चाय पी रहा था युवक

पुलिस का कहना है कि अब्दुल्ला थाना मझोला क्षेत्र में MDA ऑफिस के पास खातिरदारी नाम से बने एक चाय के ढाबे पर था. इसी दौरान चाय पी रहे युवकों में विवाद हुआ, इसी विवाद के चलते एक युवक ने गोली चला दी. गोली अब्दुल्ला को लगी और वह लहूलुहान हो गया. गोली लगने के बाद अब्दुल्ला बाहर से दौड़ता हुआ ढाबे के अंदर पहुंचा, हालांकि, गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह, और सीओ सिविल लाइंस पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे., पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है, फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के साथ ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल

एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर चाय पीने के दौरान विवाद हुआ, उसके बाद हुई फायरिंग में पाकबड़ा के रहने वाले अब्दुल्ला को गोली लग गई, घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान अब्दुल्ला की मौत हो गई, मौके से अहम सुराग मिले हैं. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है, होटल के लोगों से पूछताछ की जा रही है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS
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