पत्नी निकली पति की कातिल, प्रेमी, बहन और उसके साथी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

मुरादाबाद में प्यार, धोखा और कत्ल की ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सात फेरों के रिश्ते को मौत के घाट उतार दिया. आरोप है कि पति को पहले प्यार से घर बुलाया गया, फिर उसे बंधक बनाकर बेरहमी से टॉर्चर किया गया, करंट लगाया गया और आखिर में जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश भी रची गई, लेकिन पुलिस जांच में पूरा राज खुल गया. अब पत्नी, उसका प्रेमी, बहन और एक अन्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं.

मुरादाबाद में एक पति को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस पत्नी के साथ उसने सात जन्मों का रिश्ता निभाने का सपना देखा, वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी.

मझोला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर इलाके में सामने आई इस वारदात ने रिश्तों पर भरोसा करने वालों को झकझोर कर रख दिया है. पवन ठाकुर की शादी छह साल पहले आंचल से हुई थी. घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश पल रही थी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आंचल का अपने रिश्ते के भतीजे अंकित से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब पति पवन को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया. यही विरोध उसकी जिंदगी का आखिरी सच बन गया.

आरोप है कि आंचल ने अपने प्रेमी अंकित, बहन शिखा और अजय दिवाकर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर डाली. पवन को बहाने से घर बुलाया गया और फिर उसे मौत के जाल में फंसा लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले पवन को बंधक बनाया, फिर उसे करंट देकर प्रताड़ित किया और बाद में जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश भी की गई, ताकि किसी को शक न हो.

लेकिन कहते हैं कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता. परिजनों के शक और पुलिस की जांच ने आरोपियों की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान और जहर की पुष्टि के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.