मुरादाबाद दबंगों के हौसले बुलंद, मिलने के बहाने बुलाकर युवक पर किया जानलेवा हमला
Moradabad News In Hindi: थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में एक युवक को फोन कॉल के बहाने बुलाकर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में एक युवक को फोन कॉल के बहाने बुलाकर उस पर किए गए बर्बर हमले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पीड़ित की पहचान अनमोल के रूप में हुई है, जिसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. घटना के बाद से न सिर्फ परिवार दहशत में है, बल्कि आरोपियों की दबंगई और खुलेआम दी जा रही धमकियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
परिजनों के मुताबिक, 2 अप्रैल 2026 की रात करीब 10 बजे अनमोल के मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने उसे मिलने के लिए बुलाया. अनमोल जैसे ही बताए गए स्थान पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद सौरभ, विशाल और 2-3 अन्य युवक घात लगाए बैठे थे. आरोप है कि आते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते अनमोल पर लाठी-डंडों और घूंसे-लातों से हमला बोल दिया.
आरोपियों के हमले में टूटा युवक का जबड़ा
हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनमोल को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका जबड़ा पूरी तरह टूट गया. शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. डॉक्टरों के अनुसार, चोटें गंभीर हैं और इलाज लंबा चल सकता है.
पीड़ित पर समझौते का दबाव बना रहे आरोपी
पीड़ित की बहन राधिका ने बताया कि घटना के बाद से ही हमलावर लगातार उनके परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों की ओर से बार-बार फोन कर धमकियां दी जा रही हैं कि अगर मामला वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
राधिका ने यह भी बताया कि हमलावरों के कुछ लोग उनके घर के बाहर लगातार घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे परिवार पूरी तरह डर और भय के माहौल में जी रहा है. परिजनों का दावा है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में हमलावरों की पहचान साफ-साफ हो सकती है, जो इस केस में अहम सबूत साबित हो सकता है. इसके बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होना कई सवाल खड़े कर रहा है.
पुलिस का दावा- जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी
मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच उपनिरीक्षक ऋषभ शर्मा को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि, घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
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Source: IOCL