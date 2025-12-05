करणी सेना उपाध्यक्ष योगेन्द्र राणा गिरफ्तार, शराब पीकर साथियों के साथ किया था हंगामा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मझोला थाना पुलिस ने करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह राणा को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है कि गुरूवार रात दिल्ली रोड पर शराब पीकर साथियों के साथ हंगामा कर रहे थे. जब पुलिस इन्हें रोकने पहुंची तो पुलिस से भी अभद्रता की. पुलिस ने इसके एक और साथी को भी गिरफ्तार किया है.

योगेन्द्र राणा वही है जिसने कुछ माह पहले सपा सांसद इकरा हसन को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात की है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर योगेन्द्र सिंह राणा अपने सात आठ साथियों के साथ रिलायसं पेट्रोल पम्प पर शराब के नशे में धुत्त होकर हंगामा कर रहे थे. सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कांस्टेबल के साथ अभद्रता की और धक्का-मुक्की देते हुए गाली-गलौच की. पुलिस जब इन्हें थाने पर ले गयी तो वहां भी पुलिस कर्मियों को धमकी दी. पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर योगेन्द्र राणा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सपा सांसद इकरा हसन में भले ही योगेन्द्र राणा बच गया हो, लेकिन इस बार पुलिस से पंगा मंहगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि योगेन्द्र राणा शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे. पुलिस से भी अब्ध्द्रता की,जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही बाकि आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यहां बता दें कि योगेन्द्र राणा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सपा सांसद इकरा हसन को लेकर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी. जिसके बाद सपा का तीखा विरोध देखने को मिला था. इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे. योगेन्द्र राणा को स्थानीय विधायकों का भी समर्थन बताया जाता है.