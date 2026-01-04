मुरादाबाद में कानूनगो पर महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ और अश्लीलता के आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ACO चकबंदी के दफ्तर में तैनात एक कानूनगो पर कार्यालय में तैनात महिला कर्मचारी से बदसलूकी के आरोप लगे हैं. महिला कर्मचारी का आरोप है कि, कानूनगो ने उसे जबरन नए साल की मिठाई खिलाने की कोशिश की. इनकार करने पर कानूनगो ने अश्लीलता की.

महिला कर्मचारी का आरोप है कि आरोपी ने कार्यालय में उसे बदनीयती से पकड़ा और बदसलूकी की. ऑफिस के बाकी स्टाफ ने किसी तरह उसे बचाया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, यह घटना मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तहसील में स्थित सहायक चकबंदी अधिकारी के कार्यालय की है. होशियार सिंह नाम का एक कानूनगो भी इस कार्यालय में तैनात है. जिस पर कार्यालय की एक महिला कर्मचारी के साथ सरेआम छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं.

महिला ने लगाया अश्लीलता का आरोप

महिला कर्मचारी का आरोप है कि जब वह ऑफिस आई तो होशियार सिंह नशे की हालत में कार्यालय पहुंचा. उसने अपशब्द बोलते हुए उससे मिठाई खाने को कहा. महिला ने जब इंकार किया तो जबरन उसे पकड़कर उसके मुंह में मिठाई ठूंसने लगा. महिला कर्मचारी का आरोप है कि आरोपी ने उससे कहा कि, तू बता तू कितने रुपये लेगी, मैं दूंगा. पैसे ले और जो मैं कहता हूं वो काम कर. इसके बाद आरोपी जबरन महिला कर्मचारी से अश्लील हरकतें करने लगा.

सहकर्मियों ने कानूनगो को महिला से किया दूर

महिला का शोर सुनकर स्टाफ के बाकी लोगों ने कानूनगो होशियार सिंह को महिला कर्मचारी से दूर किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. लेकिन थाने में भी पुलिस मौजूदगी में नशे की हालत में कानूनगो महिला कर्मचारी को पैसे ऑफर करने की बातें कबूल करता रहा. एसडीएम के आदेश पर कानूनगो का मेडिकल परीक्षण कराया गया. जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है.