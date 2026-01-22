हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते भाइयों ने की बहन की हत्या, प्रेमी को भी उतारा मौत के घाट

Moradabad Honour Killing: टीचर काजल और प्रेमी अरमान की उसके 3 भाइयों ने हत्या कर गागन नदी किनारे नीम करोली मंदिर के पास दफना दिया. 18 जनवरी की घटना में दोनों को घर पर पकड़ा गया था.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Jan 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है. एक टीचर और उसके प्रेमी की 3 भाइयों ने मिलकर हत्या कर दी. दोनों की लाश गांव के मंदिर के पीछे खेत में दफना दीं. पुलिस ने बुधवार रात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों शव बाहर निकलवाए. इसके बाद उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. मामला अलग-अलग समुदाय का है. पुलिस ने प्रेमी के पिता की शिकायत पर टीचर के भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवती के दो भाइयों को हिरासत में लिया गया है.

घटना मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र की है. उमरी सब्जीपुर गांव में काजल रहती थी. काजल पढ़ाई कर रही थी, साथ ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी. उसका गांव के ही अरमान के साथ पिछले दो साल से अफेयर चल रहा था. 18 जनवरी (रविवार) की रात अरमान अपनी प्रेमिका काजल से मिलने उसके घर पहुंच गया. वहां काजल के घरवालों ने दोनों को एक साथ देख लिया. गुस्से में आकर घरवालों ने अरमान और काजल को पकड़ लिया. फिर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी.

मंदिर के पास दफनाए शव

इसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से दोनों के शवों को गांव से दूर गागन नदी के किनारे नीम करोली बाबा मंदिर के पास ले गए. फिर वहां गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दिए. यह स्थान गांव से काफी दूर था, जिससे आरोपियों को लगा कि शव आसानी से नहीं मिलेंगे. उधर, अरमान के घरवाले पिछले तीन दिनों से उसकी तलाश में थाने के चक्कर काट रहे थे. घरवालों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को अनहोनी की आशंका जताते हुए शिकायत भी की. लेकिन, पुलिस ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया. पुलिस की इसी टालमटोल की वजह से तीन दिनों तक आरोपियों को सबूत छिपाने का मौका मिला.

भाइयों पर शक, पूछताछ में कबूला जुर्म

मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल ने बताया कि युवक और युवती आपस में परिचित थे. गहराई से पड़ताल करने के बाद युवती के भाइयों पर हमें शक हुआ. पुलिस ने युवती के दो भाइयों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया. बताया कि उन्होंने अपनी बहन और उसके प्रेमी की हत्या कर दी है. दोनों का शव मंदिर के पीछे एक खेत में दबा दिया है.

बुधवार को SP क्राइम, थाना कटघर, थाना मझोला, थाना मुगलपुरा और थाना मुंडा पांडे की पुलिस फोर्स ने पाकबड़ा पुलिस के साथ मिलकर गागन किनारे खुदाई शुरू कराई. घंटों की मशक्कत के बाद अरमान और काजल के शव नीम करौली मंदिर के पास गड्ढे से निकाले गए. इसका पता चलते ही मौके पर दोनों समुदाय के लोगों की भीड़ जमा होने लगी.

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

इसको देखते हुए CO सिविल लाइन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा PAC को भी बुला लिया. फिर दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रशासन ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए सभी संभावित सावधानियां बरतीं. ग्राम प्रधान बबलू सैनी ने बताया कि हमें पता नहीं था कि दोनों का अफेयर कितने दिनों से चल रहा था. अभी शाम को पुलिस के जरिए पता चला है कि मृतक लड़के के घरवालों की तरफ से शिकायत भी दी गई थी. छानबीन से पता चला है कि दोनों का मर्डर कर दिया गया.

BNS की धारा 103(1) और 238 के तहत केस

मृतक युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा BNS की धारा 103(1) और 238 के तहत युवती के तीन भाइयों के खिलाफ दर्ज किया गया है. दो आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है. दोनों शवों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, आरोपियों की निशानदेही और वीडियोग्राफी के साथ बरामद किया गया है.

हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद

हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस ने सभी सबूतों को सुरक्षित रखा है ताकि कोर्ट में मजबूत केस पेश किया जा सके. फिलहाल तीसरे भाई की तलाश जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. SSP ने आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों को सजा दिलाई जाएगी.

इलाके में शांति

SSP सतपाल अंतिल ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल इलाके में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. प्रशासन ने स्थिति पर पूरी नजर रखी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्कता बरती जा रही है.

ऑनर किलिंग पर चिंता

यह मामला एक बार फिर ऑनर किलिंग की गंभीर समस्या को उजागर करता है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक सोच में बदलाव और कानून के सख्त प्रवर्तन से ही ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है.

और पढ़ें
Published at : 22 Jan 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
इंडिया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement

वीडियोज

Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Silver Alert | Robert Kiyosaki की चेतावनी: चांदी बनेगी अगली Global Power Metal? | Paisa Live
FASTag Users सावधान | Toll नहीं भरा तो NOC और Permit पर लगेगा break | Paisa Live
Market Crash Explained | Sensex 830 Points Down, Nifty 25,000 के नीचे क्यों फिसला? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
इंडिया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
हेल्थ
Breast Cancer: सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget