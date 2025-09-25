यूपी के मुरादाबाद में कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव यूसुफपुर नागलिया में पिछले एक माह से दहशत का पर्याय बन चुका यह तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम के जाल में फंस गया. तेंदुए के आतंक से ग्रामीण रोजमर्रा की जिंदगी में भयभीत थे. खेतों में काम करना हो या बच्चों का स्कूल जाना, हर जगह लोगों के मन में आशंका बनी रहती थी.

इस बीच तेंदुआ तीन ग्रामीणों को भी घायल कर चुका था, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल और गहरा गया था. ग्रामीणों की लगातार शिकायतों और बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग ने पूरी रणनीति के साथ अभियान शुरू किया. गांव के चारों ओर पिंजरे लगाए गए और तेंदुए की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी गई.

तीन पिंजरे लगाकर किया रेस्क्यू

वन विभाग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर रह रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए तीन पिंजरे लगाये थे. आखिरकार आज वन विभाग की मेहनत रंग लाई और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और राहत की सांस ली.

वन विभाग की टीम ने बताया कि तेंदुए को पूरी तरह सुरक्षित हालत में पकड़ा गया है. उसे पिंजरे सहित विभागीय हिरासत में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया जारी है. टीम ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि इस दौरान वे किसी तरह की अफवाह न फैलाएं और सतर्क रहते हुए बच्चों और पशुओं को खुले में न छोड़ें.

ग्रामीणों ने की वन विभाग टीम की सराहना

ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता और कार्यशैली की जमकर सराहना की, उनका कहना था कि विभाग की त्वरित कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को एक बड़ी संभावित दुर्घटना से बचा लिया. अगर समय रहते तेंदुआ पकड़ में नहीं आता तो बड़ा हादसा हो सकता था. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है.

जंगलों के सिमटने और मानव बस्तियों के विस्तार की वजह से तेंदुए जैसे जंगली जानवर गांवों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे हालात में विभाग पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है.

इस सफलता से जहां वन विभाग का मनोबल बढ़ा है, वहीं ग्रामीणों में भी विश्वास जगा है कि किसी भी आपात स्थिति में विभाग उनके साथ खड़ा है. यूसुफपुर नागलिया में तेंदुए की पकड़ इस बात का प्रमाण है कि अगर योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाए तो किसी भी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है.