हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंडे खाने वाले सावधान! आर्टिफिशियल कलर से हो रहे थे तैयार, फैक्ट्री सील

अंडे खाने वाले सावधान! आर्टिफिशियल कलर से हो रहे थे तैयार, फैक्ट्री सील

UP News: मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने आर्टिफिशियल कलर से देसी अंडे तैयार करने वाली फैक्ट्री में छापेमारी कर कारखाने को सीज कर दिया. साथ ही कारखाने के मालिक को गिरफ्तार किया है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Nov 2025 09:54 PM (IST)
सर्दी के इस मौसम में अगर आप अंडा खाने के शौकीन हैं तो आपको जरा सावधान रहने की जरुरत है, क्योंकि मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल कलर से देसी अंडे तैयार करने वाले कारखाने में छापेमारी की है. खाद्य विभाग की टीम ने मौके से लगभग एक लाख रंगीन अंडे बरामद किए गए. सभी अंडे जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है. साथ ही कारखाने के मालिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

दरअसल, मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने काशीपुर रोड स्थित रामपुर तिराहा बरवाड़ा मजरा में चल रहे फर्जी देसी अंडा बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है. सहायक आयुक्त खाद्य के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने ब्रहस्पतिवार रात को कटघर थाना इलाके में अल्लाह खा के अंडा गोदाम पर छापा मारा जहाँ सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर लगाकर देसी अंडों जैसा रंग दिया जा रहा था.

खाद्य विभाग की टीम ने सील की गोदाम

टीम को मौके से एक लाख रंगीन अंडे और 35,640 सफेद अंडे मिले. उन्हें रंगने की तैयारी चल रही थी.  इस कारखाने में दस मजदूर अण्डों को रंगने का काम कर रहे थे. कारखाना मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है. कार्रवाई के दौरान सभी अंडों को जब्त कर लिया गया और पूरे गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. 

सेहत के लिए बेहद हानिकारक है आर्टिफिशियल कलर

अधिकारियों के मुताबिक आर्टिफिशियल कलर का उपयोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है क्योंकि इसमें चाय की पत्ती, कत्था और सिन्दूर का प्रयोग किया जा रहा था क्यूंकि सिन्दूर में लैड (शीशा ) होता है जो किसी प्रकार में भी शरीर में जाना बेहद हानिकारक होता है. टीम को गोदाम में अंडों की रंगाई में इस्तेमाल होने वाले रसायन और उपकरण भी मिले, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. मामले में संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है.  

अंडे सप्लाई होने वाले ठिकाने का पता लगा रही टीम

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कारखाने के मालिक को पुलिस के हवाले कर दिया है. मुरादाबाद के सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया की यह लोग साधारण अंड्डे को आर्टिफिशियल रंग कर के उसे देसी अंडे के रूप में बाजार में धोकाधड़ी कर बेच देते थे. अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि रंगे हुए अंडे बाजार में कहां-कहां सप्लाई हो रहे थे.

Published at : 27 Nov 2025 09:54 PM (IST)
Moradabad News Food Department UP NEWS
