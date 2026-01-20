उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की बच्ची पर हमला कर उसे नोंच नोंच कर मार डाला. बच्ची अपने घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी तभी 5 से 6 आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया. इस बीच दूसरे बच्चे भाग गए और फिर कुत्ते उसे खींचकर गांव में तालाब किनारे ले गए और उसे नोंच डाला, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

दिल दहला देने वाली ये घटना मुरादाबाद के डिलारी थाना इलाके के काजीपुरा गांव की है. जहां के रहने वाले नौशाद सर्राफ का काम करते हैं. नौशाद के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और तीन बेटियां हैं. इनमें सबसे छोटी 4 साल की बेटी नुरशद सोमवार शाम को अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी गांव के आवारा कुत्तों का झुंड वहां आ गया.

आवारा कुत्तों ने मासूम को नोंच डाला

कुत्तों के इस झुंड को देखकर बच्चे वहां से भाग गए लेकिन बच्ची फंस गई. जिसके बाद कुत्ते उसे खींचकर गाँव में स्थित तालाब के पास ले गए और उस पर बुरी तरह टूट पड़े और उसे नोंच डाला. रात 8 बजे तक जब बेटी घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढा. इसी बीच पिता भी दुकान बंद करके घर आ गये और बच्ची कों गांव वालो के साथ ढूंढ़ने लगे.

कुछ दूर जब तालाब किनारे पहुंचे तो देखा बच्ची को कुत्ते नोंच रहे थे और उसके पैर को खा रहे थे. हालत देख परिजन और ग्रामीण घबरा गए. जिसके बाद किसी तरह कुत्तों को वहां से भगाया. लेकिन, तब तक बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, चारों तरफ़ बस खून ही खून पड़ा हुआ था. जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया.

गांव में आवारा कुत्तों की दहशत

सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी और शव के पोस्टमार्टम की बात कही लेकिन, परिजनों ने बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इंकार कर दिया. परिजनों ने मंगलवार सुबह बच्ची को दफन कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. जिसने भी इसके बारे में सुना वो सिहर गया.

ग्रामीणों ने गांव में आवारा कुत्तों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अब उन्हें अपने बच्चों को लेकर डर सता रहा है. उन्होंने मांग की स्थानीय प्रशासन इसे लेकर कोई सख्त कदम उठाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

