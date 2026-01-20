हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMoradabad: घर के बाहर खेल रही थी 4 साल की मासूम, आवारा कुत्तों ने किया हमला, नोच-नोचकर मार डाला

Moradabad: घर के बाहर खेल रही थी 4 साल की मासूम, आवारा कुत्तों ने किया हमला, नोच-नोचकर मार डाला

Moradabad News: देर शाम आठ बजे तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, थोड़ी देर बाद बच्ची का शव गाँव के तालाब के पास मिला, जहां कुत्ते उसके पैर को नोंच रहे थे.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 20 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की बच्ची पर हमला कर उसे नोंच नोंच कर मार डाला. बच्ची अपने घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी तभी 5 से 6 आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया. इस बीच दूसरे बच्चे भाग गए और फिर कुत्ते उसे खींचकर गांव में तालाब किनारे ले गए और उसे नोंच डाला, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. 

दिल दहला देने वाली ये घटना मुरादाबाद के डिलारी थाना इलाके के काजीपुरा गांव की है. जहां के रहने वाले नौशाद सर्राफ का काम करते हैं. नौशाद के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और तीन बेटियां हैं. इनमें सबसे छोटी 4 साल की बेटी नुरशद सोमवार शाम को अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी गांव के आवारा कुत्तों का झुंड वहां आ गया. 

आवारा कुत्तों ने मासूम को नोंच डाला

कुत्तों के इस झुंड को देखकर बच्चे वहां से भाग गए लेकिन बच्ची फंस गई. जिसके बाद कुत्ते उसे खींचकर गाँव में स्थित तालाब के पास ले गए और उस पर बुरी तरह टूट पड़े और उसे नोंच डाला. रात 8 बजे तक जब बेटी घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढा. इसी बीच पिता भी दुकान बंद करके घर आ गये और बच्ची कों गांव वालो के साथ ढूंढ़ने लगे. 

कुछ दूर जब तालाब किनारे पहुंचे तो देखा बच्ची को कुत्ते नोंच रहे थे और उसके पैर को खा रहे थे. हालत देख परिजन और ग्रामीण घबरा गए. जिसके बाद किसी तरह कुत्तों को वहां से भगाया. लेकिन, तब तक बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, चारों तरफ़ बस खून ही खून पड़ा हुआ था. जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया. 

गांव में आवारा कुत्तों की दहशत

सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी और शव के पोस्टमार्टम की बात कही लेकिन, परिजनों ने बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इंकार कर दिया. परिजनों ने मंगलवार सुबह बच्ची को दफन कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. जिसने भी इसके बारे में सुना वो सिहर गया. 

ग्रामीणों ने गांव में आवारा कुत्तों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अब उन्हें अपने बच्चों को लेकर डर सता रहा है. उन्होंने मांग की स्थानीय प्रशासन इसे लेकर कोई सख्त कदम उठाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. 

सहारनपुर में एक घर से 5 शव मिलने से हड़कंप, पांचों के सिर में गोली के निशान, जांच में जुटी पुलिस 

Published at : 20 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS Dog Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
क्रिकेट
WPL 2026: प्लेऑफ का पहला टिकट RCB के नाम, जानिए ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन सबसे आगे
WPL 2026: प्लेऑफ का पहला टिकट RCB के नाम, जानिए ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन सबसे आगे
Advertisement

वीडियोज

Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
क्रिकेट
WPL 2026: प्लेऑफ का पहला टिकट RCB के नाम, जानिए ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन सबसे आगे
WPL 2026: प्लेऑफ का पहला टिकट RCB के नाम, जानिए ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन सबसे आगे
टेलीविजन
'नागिन 7' से रातों रात बाहर हुई ये एक्ट्रेस, महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
इस एक्ट्रेस का 'नागिन 7' से कटा पत्ता,महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
हेल्थ
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
ट्रेंडिंग
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
यूटिलिटी
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget