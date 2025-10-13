मुरादाबाद: देवर ने भाभी को किया आग के हवाले, जलती हुई उसी से लिपट गई महिला, दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक देवर ने गुस्से में आकर भाभी को थिनर डालकर आग के हवाले कर दिया. आग में समाई भाभी भी देवर से लिपट गयी. देखते देखते दोनों बुरी तरह जल गए. परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की मौत हो गयी. इस दौरान घर मे रखा सामान भी जल गया.

वहीं मृतका के पति ने अपने भाई पर पत्नी को जलाने का आरोप लगाया है तो वहीं मृतक युवक के परिजनों ने भाभी पर शादी में बाधक बनने का आरोप लगाया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा कर लाश परिजनों को सौंप दी है. साथ ही मामले की तफ्तीश कर रही है.

घटना के वक्त के देवर के घर के पास से गुजर रही थी भाभी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मझोला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनवाती में गंगाराम अपने परिवार के साथ रहते हैं. परिवार के सदस्य मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं. गांव में उनके दो मकान है, एक मकान में उनकी बड़ी बहू सुनीता अपने पति नरेंद्र और पोते के साथ रहती थी. दूसरे मकान में छोटा बेटा प्रवीण अपने भाई और पिता के साथ रहता था. घटना के वक्त प्रवीण अपने घर पर था, इस दौरान उसकी भाभी रास्ते से गुजर रही थी.

थिनर डालकर लगाई आग, देवर के गले से लिपटी भाभी

बताया जा रहा है कि देवर और भाभी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और तेज गुस्से में प्रवीण ने अपनी भाभी को अपने नये घर मे खींच लिया और थिनर डालकर आग लगा दी. इसके बाद जलती हुई भाभी ने देवर से लिपटकर उसे छोड़ा ही नही और इस दौरान दोनों बुरी तरह झुलस गये. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई.

शादी में बाधा बन रही थी भाभी

वहीं इस घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि भाभी अपने देवर की शादी में बाधा बन रही थी, जिससे वह नाराज था. वहीं, मृतका के पति नरेंद्र का कहना है कि प्रवीण लगातार शराब के नशे में रहता था जिसको लेकर वह रोकटोक करती थी जिससे वो नाराज था.

वहीं इस घटना के बाबत एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि आग से जलकर देवर-भाभी की मौत हुई है. जांच में यह भी सामने आया है कि महिला अपने देवर की शादी में बाधा बन रही थी, इसी वजह से देवर ने भाभी पर थिनर डालकर आग लगा दी जिसमें देवर भी झुलस गया. मामले की जांच की जा रही है.