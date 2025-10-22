हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में ब्यूटी पार्लर संचालिका की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कटघर थाने पर शव रखकर किया प्रदर्शन

मुरादाबाद में ब्यूटी पार्लर संचालिका की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कटघर थाने पर शव रखकर किया प्रदर्शन

Moradabad News: आशी नाम की युवती जो पेशे से ब्यूटी पार्लर चलाती थी, 14 अक्टूबर की रात अपनी सहेली शिखा और दो युवकों के साथ मूंढापांडे थाना क्षेत्र में मोमोज खाने गई थी. जिसके बाद उसकी मौत हो गयी.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 22 Oct 2025 09:55 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के डबल फाटक इलाके की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका आशी की संदिग्ध मौत ने पूरे मुरादाबाद में सनसनी फैला दी है. मौत के बाद परिजनों ने कटघर थाने के बाहर शव रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस पर परिजनों ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

मौके पर पहुंचे एसपी सिटी रणविजय सिंह ने परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया. इस दौरान हाइवे पर काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक आशी नाम की युवती जो पेशे से ब्यूटी पार्लर चलाती थी, 14 अक्टूबर की रात अपनी सहेली शिखा और दो युवकों के साथ मूंढापांडे थाना क्षेत्र में मोमोज खाने गई थी. वहां तीन और युवक मिले सभी मूंढापांडे के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सभी ने साथ में मोमोज खाने का प्लान बनाया रात करीब नौ बजे के बाद आशी घर नहीं लौटी परिजनों ने फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. कुछ घंटे बाद सूचना मिली कि एक युवती सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी है.

शरीर पर गहरे चोटों और घसीटे जाने के निशान थे पुलिस मौके पर पहुंची, युवती को अस्पताल पहुंचाया गया. हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया था. इलाज के दौरान 21 अक्टूबर की दोपहर उसकी मौत हो गई.

गैंगरेप का आरोप

मृतक आशी की मां का आरोप है कि मेरी बेटी के बलात्कार हुआ था. आशी की मां ने फूट-फूटकर रोते हुए बताया मेरी बेटी को चार–पांच लड़के जंगल में ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया. उसके शरीर पर कांटे और चोटों के निशान थे. कपड़ों और बालों में कांटे फंसे हुए थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से निकाला मां ने आरोप लगाया कि शिखा नाम की उसकी सहेली उसे घर से बुलाकर ले गई थी. उसके साथ जतिन और अनमोल नाम के लड़के भी थे, दोनों दलपतपुर के रहने वाले हैं.

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

उनका कहना है कि बेटी ने खुद बताया था कि उसे यही लड़के लेकर गए थे. आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया. पुलिस पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 14 अक्टूबर की रात को ही कटघर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की. परिवार का कहना है अगर पुलिस ने उसी वक्त आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की होती, तो शायद आज हमारी बेटी ज़िंदा होती.

मंगलवार दोपहर में हुई मौत

पुलिस ने हमसे कहा कि वे जांच करेंगे, लेकिन तीन दिन तक कुछ नहीं किया और 21 अक्टूबर को मेरठ में आशी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. यह खबर मिलते ही मुरादाबाद में आशी के परिवार में कोहराम मच गया परिजन मेरठ से शव को लेकर सीधे मुरादाबाद के कटघर थाने पहुंचे और थाने के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया

सूचना पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सीओ कटघर, और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची भीड़ को शांत कराने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की. एसपी सिटी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और कहा जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 22 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Moradabad News Murder News UP NEWS
Embed widget