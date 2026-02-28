Moradabad News: मुरादाबाद में अलवीना बेकरी मालिक की सरेआम गोली मारकर हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में साले पर आरोप
Moradabad News In Hindi: शहर की सुरक्षित कालोनी में इस तरह की सरेआम घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए. हत्यारोपी गोली मारकर निकल गया, जबकि कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी और थाना है.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाईन थाना इलाके की जिगर कॉलोनी में शुक्रवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई. जब प्रसिद्ध अलवीना बेकरी के मालिक हाजी मोहम्मद असद की उनके साले जफर ने गोली मार कर हत्त्या कर दी और फरार हो गया. हत्त्या का कारण प्रोपर्टी विवाद बताया जा रहा है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपी की तलाश में जुट गई है.
शहर की सुरक्षित कालोनी में इस तरह की सरेआम घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए. हत्यारोपी गोली मारकर निकल गया, जबकि कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी और थाना है. यही नहीं कई वीआईपी भी इसी इलाके में रहते हैं.त्योहारी सीजन में इस हत्या ने पुलिस के अलर्ट की भी पोल खोल दी है.
क्या है पूरा मामला ?
घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जिगर कॉलोनी की है. मृतक की पहचान हाजी मोहम्मद असद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे वह ईशा की नमाज पढ़ने के लिए असद घर से बाहर निकले थे. इसी दौरान पीछे से उनका साला जफर आया और तमंचे से उन पर गोली चला दी. गोली सिर में लगते ही असद मौके पर गिर गए घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत घायल असद को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
प्रॉपर्टी विवाद है हत्या की वजह
पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद सामने आया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से 10 से 20 लाख रुपये की मांग कर रहा था. रकम नहीं मिलने पर उसने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं.
एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में आपसी प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL