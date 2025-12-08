उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांठ रोड स्थित सिद्ध हॉस्पिटल में हार्ट अटैक की वजह से एक वृद्धा की मौत हो गई. इस बीच अस्पताल के एक कर्मचारी ने महिला के गले से मंगलसूत्र चुरा लिया. परिजनों की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी कर्मचारी अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी गए मंगलसूत्र को बरामद किया है.

दयानंद डिग्री कॉलेज के सामने रहने वाले अधिवक्ता संदीप भटनागर ने सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की शाम बुआ सरोज भटनागर (75 वर्ष) को हार्ट अटैक हो गया था. इलाज के लिए उन्होंने बुआ को कांठ रोड स्थित सिद्ध अस्पताल में भर्ती कराया, अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में कर्मचारी लेकर गए. परिवार वालों को बाहर ही रोक दिया गया, थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जांच कर बताया कि वृद्धा की मौत हो गई है. कुछ देर बाद बुआ का शव बाहर लाया गया तो देखने पर पता चला कि उनके गले से सोने का मंगलसूत्र गायब था, उसमें डायमंड का पैंडल भी लगा था.

इस बारे में परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं था. बताया कि वृद्धा के गले में कोई जेवरात नहीं था. इस मामले में अधिवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज की, इस मामले में सिद्ध अस्पताल के संचालक डॉ. अनुराग मेहरोत्रा कहना है कि सीसीटीवी में एक वार्ड ब्वाय महिला की ज्वैलरी उठाते हुए दिख रहा था. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

जांच के बाद पुलिस ने अस्पताल में कर्मचारी नवाबपुरा निवासी अजय कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, कुछ ही देर में कर्मचारी टूट गया, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मंगलसूत्र बरामद कर उसको गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, अदालत के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया.