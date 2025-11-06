उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक की उसकी बहन के प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात को अपने बहनोई के साथ मिलकर अंजाम दिया, इसके बाद दोनों तमंचा लहराते हुए भाग निकले. पुलिस ने वारदात के बाद मुख्य आरोपी को 6 घंटे बाद मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर पकड़ लिया. यह घटना बुधवार देर रात मझोला थाना क्षेत्र की है.

मृतक नेकपाल प्रीतम नगर का रहने वाला था, उसकी बहन का आरोपी अमन से अफेयर चल रहा था. दो महीने पहले अमन नेकपाल की बहन को भगाकर ले गया था. परिजनों का कहना है कि FIR कराने के बाद अमन बेटी को वापस लेकर आया था, तब से आरोपी परिवार से खुन्नस रखता था. बुधवार को नेकपाल परिवार के साथ अमरोहा गंगा स्नान करने गया था, घर पर सिर्फ उसका मामा था.

इसी दौरान आरोपियों ने उसके मामा को पीट दिया. देर रात जब नेकपाल घर लौटा तो मामा ने पूरी घटना बताई. इसके बाद नेकपाल आरोपियों के घर पहुंचा और मामा को पीटने की वजह पूछी तो अमन ने अपने बहनोई के साथ मिलकर पहले नेकपाल को पीटा, फिर सीने में गोली मार दी.

इस मामले पर एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि नेकपाल मुरादाबाद की एक फर्म में काम करता था. उसके पड़ोस में अमन रहता है. उसका नेकपाल की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दो महीने पहले अमन नेकपाल की बहन को भगा लिया था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की तो पकड़े जाने के डर से अमन लड़की को वापस लेकर आ गया था.

इसके बाद दोनों परिवारों में समझौता हो गया था, लेकिन रंजिश बनी रही. बुधवार को जब नेकपाल गंगा स्नान के लिए गया था, तभी अमन का उसके मामा पप्पू से विवाद हो गया, उसने उसे पीट दिया. देर रात जब नेकपाल घर लौटा तो मामा ने उसे पूरी बात बताई, गुस्से में नेकपाल अमन के घर पहुंच गया.

नेकपाल को पीटा और फिर सीने में तमंचा सटाकर मार दी गोली

नेकपाल ने अमन से पूछा कि तुमने मेरे मामा को क्यों पीटा? यह सुनते ही अमन भड़क गया. इसके बाद उसने अपने बहनोई राजा के साथ मिलकर नेकपाल को पीटा और फिर सीने में तमंचा सटाकर गोली मार दी. गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया. परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

आरोपी अमन के पैर में लगी गोली

इस वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल की. उसके बाद आरोपियों की तलाश में जुट गए. पुलिस चेकिंग कर रही थी, ग्राम कंजीवाली के पास खदाना में अमन बाइक से भाग रहा था. पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसने पुलिस पर गोली चला दी. जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, गोली अमन के पैर में लगी. वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा. जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पुलिस की पूछताछ करने पर पता चला कि वह आरोपी अमन है.

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

एसपी सिटी ने बताया कि परिजन ने अभी तहरीर नहीं दी है. तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा. मुख्य आरोपी अमन रात में ही मुठभेड़ में पकड़ा जा चुका है. एक अन्य आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे सख्त कार्यवाही की जाएगी.