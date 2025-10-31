मुरादाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है. जहां कटघर थाना क्षेत्र के पीतल नगरी इलाके में दिनदहाड़े पांच साल की मासूम बच्ची के साथ 12 साल के नाबालिग आरोपी ने दुष्कर्म किया. पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाशी तब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ सका, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. मासूमियत पर दरिंदगी की यह घटना इतनी भयावह है कि सुनने वालों के रौंगटे खड़े हो जा रहे हैं मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी एक हैवान वहां आया जिसने मिठाई और खिलौनों के बहाने उसे अपने जाल में फंसा लिया. फिर वह बच्ची को बहला-फुसलाकर पास की एक सुनसान जगह में ले गया कुछ ही देर बाद इलाके में गूंजती मासूम की चीखों ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया. आसपास खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया तो लोग मौके की ओर दौड़े.

जब परिजन पहुंचे तो बच्ची बदहवास हालत में पड़ी मिली उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई और हर दिल में आग जल उठी. इस घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई पूरे मोहल्ले में चीख-पुकार और गुस्से का माहौल फैल गया. लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी को तुरंत पकड़ने की मांग करने लगे.

बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा

पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद सीओ कटघर और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है.

आरोपी की तलाश में पांच विशेष टीमों का गठन

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश में पांच विशेष टीमों का गठन किया है और पूरे क्षेत्र में दबिश दी जा रही थी. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गयी जिस के बाद उस दरिंदे की पहचान हो गयी है और उसे हिरासत में ले लिया गया है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि थाना कटघर प्रभारी को कल शाम एक सूचना प्राप्त हुई थी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और जांच पड़ताल की गई. बच्ची से पूछताछ की गई है, एक नाबालिग युवक को हिरासत में लिया गया है उस से पूछताछ की जा रही है जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा. इस घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा.