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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद: होटल से कैश-गहनों से भरा बैग चोरी, संदिग्ध कैमरे में कैद

मुरादाबाद: होटल से कैश-गहनों से भरा बैग चोरी, संदिग्ध कैमरे में कैद

मुरादाबाद के एक होटल में सगाई समारोह के दौरान नकदी और गहनों से भरा बैग चोरी हो गया. चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 23 Sep 2026 10:55 PM (IST)
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यूपी के मुरादाबाद के एक होटल में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे की मां का नकदी और जेवर से भरा बैग चोरी हो गया. बैग में करीब 25 से 30 लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवर बताए जा रहे हैं. वारदात एक किशोर ने की. वह बैग लेकर होटल से बाहर निकला और पहले से खड़े दो बाइक सवारों के साथ दिल्ली की ओर फरार हो गया. घटना दिल्ली रोड स्थित ड्राइव इन-24 होटल की है.

जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस के रामगंगा विहार निवासी अश्विनी सेठी रेलवे के अकाउंट विभाग में कार्यरत हैं. उनके बेटे ऋषित सेठी का इंगेजमेंट कार्यक्रम होटल ड्राइव 24 में था. अश्विनी सेठी के मुताबिक, रात करीब 10 बजे उनकी पत्नी फोटो खिंचवा रही थीं. उन्होंने अपना बैग पीछे रख दिया था. कुछ देर बाद जब ध्यान गया तो बैग वहां नहीं था. बैग में नकदी के अलावा सोने-चांदी के जेवर थे.

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सीसीटीवी में बैग चुराते हुआ कैद

परिवार के मुताबिक, बैग में करीब 25 से 30 लाख रुपये का सामान था. बैग गायब होने की सूचना मिलते ही मझोला पुलिस होटल पहुंची और CCTV फुटेज खंगाली. फुटेज में एक किशोर दूल्हे की मां के आसपास घूमता और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता दिखाई दिया. जैसे ही उन्होंने बैग रखा, किशोर ने मौका पाकर बैग उठाया और तेजी से समारोह स्थल से बाहर निकल गया. होटल के गेट के बाहर लगे CCTV में किशोर दो बाइक सवारों के साथ जाता दिखाई दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज

पुलिस के मुताबिक, दोनों पहले से वहां मौजूद थे. तीनों बाइक से दिल्ली की ओर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन पाकबड़ा तक ट्रेस की है. इसके बाद उनकी तलाश की जा रही है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि होटल में बैग चोरी का मामला सामने आया है. पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:55 PM (IST)
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