मुरादाबाद: होटल से कैश-गहनों से भरा बैग चोरी, संदिग्ध कैमरे में कैद

यूपी के मुरादाबाद के एक होटल में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे की मां का नकदी और जेवर से भरा बैग चोरी हो गया. बैग में करीब 25 से 30 लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवर बताए जा रहे हैं. वारदात एक किशोर ने की. वह बैग लेकर होटल से बाहर निकला और पहले से खड़े दो बाइक सवारों के साथ दिल्ली की ओर फरार हो गया. घटना दिल्ली रोड स्थित ड्राइव इन-24 होटल की है.

जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस के रामगंगा विहार निवासी अश्विनी सेठी रेलवे के अकाउंट विभाग में कार्यरत हैं. उनके बेटे ऋषित सेठी का इंगेजमेंट कार्यक्रम होटल ड्राइव 24 में था. अश्विनी सेठी के मुताबिक, रात करीब 10 बजे उनकी पत्नी फोटो खिंचवा रही थीं. उन्होंने अपना बैग पीछे रख दिया था. कुछ देर बाद जब ध्यान गया तो बैग वहां नहीं था. बैग में नकदी के अलावा सोने-चांदी के जेवर थे.

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सीसीटीवी में बैग चुराते हुआ कैद

परिवार के मुताबिक, बैग में करीब 25 से 30 लाख रुपये का सामान था. बैग गायब होने की सूचना मिलते ही मझोला पुलिस होटल पहुंची और CCTV फुटेज खंगाली. फुटेज में एक किशोर दूल्हे की मां के आसपास घूमता और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता दिखाई दिया. जैसे ही उन्होंने बैग रखा, किशोर ने मौका पाकर बैग उठाया और तेजी से समारोह स्थल से बाहर निकल गया. होटल के गेट के बाहर लगे CCTV में किशोर दो बाइक सवारों के साथ जाता दिखाई दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज

पुलिस के मुताबिक, दोनों पहले से वहां मौजूद थे. तीनों बाइक से दिल्ली की ओर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन पाकबड़ा तक ट्रेस की है. इसके बाद उनकी तलाश की जा रही है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि होटल में बैग चोरी का मामला सामने आया है. पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

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