यूपी के मुरादाबाद में पीतल कारोबारी एवं प्रॉपर्टी डीलर इमरान के घर हुई 1.20 करोड़ रुपये की डकैती का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. कारोबारी की बेटी अरीबा ने ही अपने प्रेमी अरशद वारसी के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी. पुलिस ने बेटी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर 47 लाख नगद, तमंचे और वारदात में इस्तेमाल दो कारें बरामद की हैं. छह बदमाश अभी फरार हैं.

11 मई सोमवार की रात नागफनी थाना इलाके के अकबर कंपाउंड स्थित कारोबारी इमरान के घर बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी मुनिराज जी और एसएसपी सतपाल अंतिल ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी. बदमाशों की तलाश में पुलिस की पांच टीमें लगाई गई थीं.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दीं कारें

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो वारदात में इस्तेमाल कारों के बारे में पता चला. इन कारों के नंबर बदले गए थे लेकिन टोल प्लाजा पार करने से पहले असली नंबर प्लेट लगा दी गई थी. इससे पुलिस को वाहनों के असली नंबर मिल गए, जिसके बाद पुलिस ने कार मालिक कुलदीप को हिरासत ले लिया. पूछताछ करने पर पूरे गिरोह का खुलासा हो गया.

पुलिस ने कारोबारी की बेटी अरीबा के प्रेमी अरशद वारसी निवासी मकदूमपुर, नौगांवा सादात अमरोहा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसकी निशानदेही पर रवि कुमार निवासी बिजरा और निक्की निवासी तिगरिया भूड़, गजरौला अमरोहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

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प्रेमी से शादी के लिए की लूट

एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि अरीबा का प्रेमी अरशद आईएफटीएम में पढ़ाई करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात कारोबारी की बेटी अरीबा से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और वह शादी करना चाहते थे. पुलिस के अनुसार अरशद साधारण परिवार से था, इसलिए अरीबा ने प्रेमी की आर्थिक मदद के लिए अपने ही घर में डकैती कराने की योजना बनाई.

पुलिस जांच में सामने आया कि जनवरी माह से ही घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी. अरीबा ने प्रेमी को घर की पूरी जानकारी दी थी. यहां तक कि उसने यह भी कहा था कि घटना के बाद उसके पिता पुलिस को पूरी जानकारी नहीं देंगे. इसी भरोसे पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 47 लाख रुपये नकद, तमंचे और दो कारें बरामद की हैं. बाकी फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

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