चेन स्नेचरों की लिस्ट में BJP नेता का नाम आने से हड़कंप, सपा बोली- अब जनता देखे असली चेहरा

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में पुलिस चेन स्नेचिंग, छिनैती और राह चलते लूट की घटनाओं को लेकर सख्त हो रही हैं. इस तरह का अपराध करने वालों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिए हैं, उनकी नाम के साथ तस्वीर जारी की जाए और उसे बाजार और चौराहे पर लगाया जाए ताकि वह पुनः किसी प्रकार का अपराध न कर सके.

ऐसे अपराधियों का कछवा पुलिस ने नाम और तस्वीर के साथ फ्लेक्सी बोर्ड चौराहे पर लगाकर जारी किया है, जिसमें एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के मझवां मंडल उपाध्यक्ष का भी लगा है. जिसका नाम भोनू सिंह है. कछवा जमुआ मार्ग के चौराहे पर पुलिस बूथ पर, थाने पर और मिशन तिराहा पर फ्लेक्सी लगाया गया है.

भाजपा में मचा हड़कम्प

फ्लेक्सी बोर्ड पर चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची लिखा हुआ है. मझवां भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची में नाम आने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में जहां हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं भोनू सिंह को लेकर जिले में चर्चा हो रहा है.

भोनू सिंह अपने फेसबुक सोशल प्लेटफार्म के प्रोफाइल पिक्चर पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष लिख रखा है. यही नहीं भोनू सिंह की तस्वीर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ भी देखा जा सकती है. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ,बीजेपी काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल,मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्य के साथ कई भाजपा के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहा है. जिसको लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है.

सपा ने लगाए आरोप

समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा घटना बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बदनाम विपक्ष हो रहा है. जनपद में हो या प्रदेश में हर जगह बीजेपी के लोग ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं. जब पुलिस इस तरह की तस्वीर जारी कर रही है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं.