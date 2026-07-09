उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार 8 जुलाई को मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया. बता दें सीएम योगी करीब दस मिनट मंदिर में मौजूद रहे.

रिपोर्टस के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माता के दर्शन के लिए करीब सवा बारह बजे पहुंचे.जहां उन्होंने मंदिर के प्रवेश द्वार पर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने चुनरी ओढ़ाकर उनका स्वागत किया.

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इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर परिसर में सभी देवी-देवताओं के दर्शन करने के बाद हवन कुंड की परिक्रमा की और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की. सीएम योगी का यह दौरा इसलिए भी खास है कि सीएम को देखने के लिए मंदिर परिसर के आसपास गलियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. जिसके बाद सीएम ने हाथ उठाकर सभी का अभिवादन किया.

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