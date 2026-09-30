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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमीरापुर में चंदन चौहान के जाने से बदला समीकरण, 2027 में बीजेपी गठबंधन के सामने क्या चुनौती?

मीरापुर में चंदन चौहान के जाने से बदला समीकरण, 2027 में बीजेपी गठबंधन के सामने क्या चुनौती?

मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता के बाद एससी मतदाता की संख्या है. जाट, गुर्जर, पाल, सैनी मतदाता हार जीत तय करते हैं. ओबीसी का वोट इस सीट पर निर्णायक है. 

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 01:17 PM (IST)
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मीरापुर सीट की विधानसभा संख्या 16 है. मीरापुर सीट से साल 2022 में सपा और आरएलडी गठबंधन से चंदन चौहान विधायक बने. चंदन चौहान को अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक माना जाता था. इसीलिए मीरापुर सीट भले ही आरएलडी के कोटे में गई हो, लेकिन अखिलेश ने आरएलडी के सिंबल पर चंदन चौहान को टिकट दिलाया. लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंदन चौहान ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया. बीजेपी ने प्रशांत चौधरी को टिकट दिया और बसपा ने मोहम्मद सलीम को उम्मीदवार बनाया. कांग्रेस ने जमील अहमद को टिकट दिया.

2026 में एसआईआर के बाद मीरापुर में 2,99,491 मतदाता हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त मीरापुर विधानसभा सीट पर 3,29,882 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद 30,391 मतदाता घटे हैं.

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मीरापुर में 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे-

1. आरएलडी-सपा गठबंधन- 1,07,421
2. बीजेपी- 80,041
3. बसपा- 23,797
4. कांग्रेस- 1,258

2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी-सपा गठबंधन के प्रत्याशी ने 27,380 वोटों से जीत दर्ज की. सपा गठबंधन का इस सीट पर मुस्लिम, जाट और गुर्जर वोट का समीकरण बनकर तैयार हुआ. वहीं बीजेपी मीरापुर में हार गई. बीजेपी के पास जाट वोट नहीं आ पाया और गुर्जर वोट बंट गया. बसपा को अपना मूल वोट मिला और कांग्रेस को दया भाव वाले वोट ही मिल पाए. बसपा और कांग्रेस ने दोनों मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन मुस्लिम मतों में बंटवारा नहीं हुआ. सपा की वजह से पूरा मुस्लिम आरएलडी सिंबल पर चला गया. 

2022 विधानसभा चुनाव होने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में दोस्त दोस्त ना रहा. आरएलडी ने सपा का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ आ गई थी. यहां सिर्फ दो दलों का साथ नहीं छूटा बल्कि चंदन चौहान पर अखिलेश का भरोसा भी टूटा. 2024 में चंदन चौहान बिजनौर से आरएलडी-बीजेपी गठबंधन के सांसद बन गए. इस वजह से चंदन चौहान ने मीरापुर सीट से इस्तीफा दे दिया. 

नवंबर, 2024 में मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी मिथिलेश पाल को आरएलडी के सिंबल पर मीरापुर से टिकट दिया. सपा ने सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया. मीरापुर उपचुनाव बीजेपी 30,796 वोटों से जीत गई. इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और ओवैसी की पार्टी ने मोहम्मद अरशद को टिकट दिया था. बसपा ने शाहनजर को टिकट दिया था. 

मीरापुर उपचुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. आरएलडी-बीजेपी गठबंधन- 84,304
2. सपा- 53,508
3. आजाद समाज पार्टी- 22,661
4. AIMIM- 18,869
5. बसपा- 3,248

मीरापुर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी और ओवैसी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे. दोनों दलों ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाई. हालांकि बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया था लेकिन वो 3 हजार वोटों तक सिमट कर रह गई.

 फिलहाल मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी-बीजेपी गठबंधन की मिथिलेश पाल विधायक हैं.

अब एक नजर डालते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट पर किस दल को कितने वोट मिले-

1. आरएलडी-बीजेपी गठबंधन- 72,320
2. सपा- 63,351
3. बसपा- 55,514

2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरएलडी-बीजेपी गठबंधन ने सपा को इस सीट पर हरा दिया था. बीजेपी गठबंधन ने सपा को 8,969 वोटों से हराया था. इस सीट पर बीएसपी को अच्छी खासी संख्या में वोट मिला था. इसकी वजह बीएसपी प्रत्याशी का जाट होना था. 2024 के लोकसभा चुनाव में मीरापुर सीट पर बीजेपी को जाट वोट पूरा नहीं मिल पाया. जाट वोट बीएसपी के पास भी गया और मुस्लिम का भी कुछ हिस्सा बीएसपी को मिला. बीजेपी को सैनी छोड़कर ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट पूरा मिला. सपा को मुस्लिम और सैनी समाज का वोट हासिल हुआ, क्योंकि सपा का प्रत्याशी सैनी समाज से थे. लेकिन इस सीट पर बीएसपी ने भाजपा और सपा दोनों को नुकसान पहुँचाया.

मीरापुर का सामाजिक समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1 लाख
2. एससी- 50 हजार
3. गुर्जर- 30 हजार
4. जाट- 29 हजार
5. सैनी- 24 हजार
6. पाल- 20 हजार
7. क्षत्रिय- 10 हजार
8. ब्राह्मण- 10 हजार
9. कश्यप- 9 हजार
10. प्रजापति- 8 हजार

मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता के बाद एससी मतदाता की संख्या है. जाट, गुर्जर, पाल, सैनी मतदाता हार जीत तय करते हैं. ओबीसी का वोट इस सीट पर निर्णायक है. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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