उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया. महिलाएं देर शाम से लेकर रात तक थाने पर डटी रहीं और एफआईआर दर्ज न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी देती रहीं.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हालात को संभालने के लिए महिला कांग्रेस समेत कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा. हालांकि, कुछ देर बाद छोड़े जाने के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता फिर डालनवाला थाने पहुंच गए और दोबारा धरना शुरू कर दिया. रात के समय प्रदर्शन को समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत भी थाने पहुंचे, जिससे आंदोलन को और बल मिला.

अभी तक दर्ज नहीं हुई FIR

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सार्वजनिक मंच से दिया गया यह बयान महिलाओं का अपमान है और कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में दो जनवरी को डालनवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. रौतेला ने साफ कहा कि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती, महिला कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी.

एसपी सिटी ने दिया कार्रवाई का भरोसा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात में एसपी सिटी प्रमोद कुमार स्वयं डालनवाला थाने पहुंचे. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने उन्हें अपना मांगपत्र सौंपा. एसपी सिटी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया.

वहीं, डालनवाला थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुंवर ने बताया कि कांग्रेस नेताओं की ओर से पहले ही एक प्रार्थनापत्र दिया जा चुका है. मामला अल्मोड़ा जनपद से संबंधित होने के कारण संबंधित प्रार्थनापत्र वहां भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने तीन बार प्रदर्शनकारियों को पुलिस लाइन छोड़ा, लेकिन वे हर बार वापस थाने पहुंच गईं. फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है.