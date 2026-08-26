महंगी चीनी पर मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया जवाब, जानें क्या बोले?

केंद्रीय विदेश राज्य एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने चीनी की बढ़ती कीमत, देश और प्रदेश आरक्षण के मुद्दे और इलाहाबाद हाई कोर्ट हिजाब पर फैसले से संबंधित विषयों पर विस्तार चर्चा की.

चीनी महंगाई पर मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह में कहा कि, "चीनी की महंगाई को उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने चीनी का इंपोर्ट भी खोल दिया है और बहुत जल्दी इसमें नियंत्रण आ जाएगा. मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उनकी चेष्टा है कि जल्दी से जल्दी शुगर मिल शुरू हो और उसके बाद हमारे किसान जल्दी जाएं और जल्दी से नई चीनी बाजार में आए."

राजनीति करने वालों को मंत्री का जवाब

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि जिसको राजनीति करना है, देश के बारे में नहीं सोचना है तो वह कोई भी मुद्दा उठा सकता है. उन्होंने कहा कि हम लोगों का विचार है कि समाज को एक पायदान पे लाने के लिए जो कुछ भी जरूरत है, वो किया जाएगा. समाज का कोई भी हिस्सा पीछे ना छूटा रहे, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है.

आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री ने क्या कहा?

आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह में कहा कि, आरक्षण के बहुत से आधार होते हैं, आर्थिक आधार की भी बात हमारी सरकार ने रखी है. उन्होंने कहा कि उद्देश्य है कि हमारा पूरा समाज एक साथ आगे बढ़े, एक साथ उन्नति करे, एक साथ विकास हो, तो उसको लेके महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि समय बदलता है, समय के साथ-साथ जो मुख्य चीजें हैं, कुछ ज्यादा जरूरी चीजें उत्पन्न होती हैं, उसपे ध्यान देना जरूरी होता है, कुछ पुरानी चीजें तय हो चुकी होती हैं तो इस सबको देखते हुए देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी स्थाई नहीं रखती है, जिस तरह देश आगे बढ़ता है उसके पॉलिसीज को भी आगे किया जाता है और वो हमारी सरकार करेगी.

छुआछूत पर मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

छुआछूत पर मंत्री ने कहा कि किस पैमाने पे चलता है, अगर एक सौ चालीस करोड़ की आबादी में कहीं एक-आध instance छुआछूत के हो गए तो उसको हम क्या मानेंगे छुआछूत चल रहा है? हाँ एक-आध जगह कहीं हो गया उसको मिटाना बहुत जरूरी है. छुआछूत से गंभीर बीमारी और कोई नहीं, वो हमारे समाज को अलग करती है, समाज को तोड़ती है, ये बीमारियाँ ये सब खत्म होनी चाहिए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट हिजाब पर फैसला आने के बाद ओवैसी ने कहा था 'यह इस्लाम को कबूल नहीं' इस पर कैबिनेट मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि निजी टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट पर लोगों के पर्सनल विचार, पर्सनल टिप्पणी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा. वो लोगों के अपने-अपने विचार हैं, अपनी-अपनी सोच है, उसपे हम कुछ नहीं कहेंगे.

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