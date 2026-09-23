मुजफ्फरनगर: घायलों के लिए रुका मंत्री का काफिला, नरेंद्र कश्यप ने पहुंचाया अस्पताल

मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 पर बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया. एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर गए. इसी दौरान पीछे से आ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के काफिले के ड्राइवर ने घायलों को बचाने के लिए अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए.

अचानक ब्रेक लगने के चलते मंत्री के काफिले की गाड़ियों समेत पीछे आ रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. गनीमत रही कि मंत्री की गाड़ी की चपेट में घायल युवक नहीं आए और एक बड़ा हादसा टल गया.

गाजियाबाद से सहारनपुर जा रहे थे मंत्री

दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद से सहारनपुर जा रहे थे. इसी दौरान मंसूरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-58 पर एक कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में हस्तिनापुर निवासी विवेक और हापुड़ निवासी आशीष सड़क पर गिरकर घायल हो गए. पीछे से मंत्री नरेंद्र कश्यप का काफिला आ रहा था. सड़क पर घायल युवकों को देखकर मंत्री के ड्राइवर ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. अचानक ब्रेक लगने से मंत्री के काफिले की गाड़ियों समेत पीछे चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हालांकि, मंत्री की गाड़ी घायलों से नहीं टकराई और दोनों युवकों की जान बच गई.

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मदद का वीडियो आया सामने

हादसे के बाद मंत्री नरेंद्र कश्यप ने तुरंत अधिकारियों को फोन कर एंबुलेंस मौके पर बुलवाई. इसके बाद मंत्री ने खुद स्ट्रेचर उठाकर घायलों को एंबुलेंस तक पहुंचाने में मदद की और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया. बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. इसी दौरान हादसा हुआ. हादसे के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री नरेंद्र कश्यप घायलों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं. मंत्री ने बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी.

मंत्री ने हादसे पर क्या कहा?

मंत्री ने कहा, "मुजफ्फरनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का स्वागत समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर आ रहा था, जैसे ही हमारी गाड़ियां मंसूरपुर पहुंची तो देखा एक वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है, जिससे बाइक पर बैठे दोनों युवक बीच सड़क पर गिर गए. जैसे ही हमारे ड्राइवर ने दो जवानों को सड़क पर पड़े हुए देखा इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के बाद मैंने क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से दोनों युवकों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का काम किया. "

इमरजेंसी ब्रेक के कारण बच सकी जान

उन्होंने आगे कहा, "इस घटना की जानकारी मौके से एसएसपी मुजफ्फरनगर को दी और अज्ञात वाहन को पकड़ने के लिए भी कहा है. आज यदि घटना स्थल पर दुर्घटना के समय पर हमारी गाड़ियां अचानक नहीं रुकती, काफिला नहीं रुकता, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगते तो जो दो जवान सुरक्षित है उनकी हानि भी हो सकती थी. हालांकि, इमरजेंसी ब्रेक लेने से हमारे काफिले की गाड़ियों में भी नुकसान हुआ और जो पीछे से आम जनों के आने वाली गाड़ियां थीं. उनमें भी कम से कम तीन-चार गाड़ियां आपस में ठुक भी गई.

जनता से की अपील

उन्होंने कहा कि तकलीफ आज गाड़ी के ठुकने की नहीं है, गाड़ी के नुकसान की नहीं है, संतोष इस बात का है कि इमरजेंसी ब्रेक लेने के बाद तत्काल नौजवानों को उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल तक पहुंचाना यह एक मानवता का काम मुझे नजर आया. मैं तो यह सभी से अपील करूंगा कि कहीं पर ऐसी घटना अगर कहीं दुर्भाग्य से होती है तो थोड़ा समय निकालकर यदि हम घायलों को या दुर्घटना के शिकार लोगों को इलाज के लिए उनकी मदद कर दें, उनको बचाने का काम कर दें तो इससे बड़ी मानवता और इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता. मेरी कामना है कि नौजवान स्वस्थ रहें और अपने घर पहुंचे."