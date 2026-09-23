गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: घायलों के लिए रुका मंत्री का काफिला, नरेंद्र कश्यप ने पहुंचाया अस्पताल

मुजफ्फरनगर: घायलों के लिए रुका मंत्री का काफिला, नरेंद्र कश्यप ने पहुंचाया अस्पताल

मुजफ्फरनगर में शनल हाईवे-58 पर हुए एक हादसे के बाद राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने घायलों को अपना काफिला रोककर अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे हादसों में मदद के लिए आगे आयें+.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 23 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 पर बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया. एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर गए.  इसी दौरान पीछे से आ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के काफिले के ड्राइवर ने घायलों को बचाने के लिए अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. 

अचानक ब्रेक लगने के चलते मंत्री के काफिले की गाड़ियों समेत पीछे आ रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं.  गनीमत रही कि मंत्री की गाड़ी की चपेट में घायल युवक नहीं आए और एक बड़ा हादसा टल गया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अत्याचार से प्रभावित हर व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिले', CM पुष्कर धामी
'अत्याचार से प्रभावित हर व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिले', CM पुष्कर धामी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

गाजियाबाद से सहारनपुर जा रहे थे मंत्री

दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद से सहारनपुर जा रहे थे. इसी दौरान मंसूरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-58 पर एक कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में हस्तिनापुर निवासी विवेक और हापुड़ निवासी आशीष सड़क पर गिरकर घायल हो गए. पीछे से मंत्री नरेंद्र कश्यप का काफिला आ रहा था. सड़क पर घायल युवकों को देखकर मंत्री के ड्राइवर ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. अचानक ब्रेक लगने से मंत्री के काफिले की गाड़ियों समेत पीछे चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं.  हालांकि, मंत्री की गाड़ी घायलों से नहीं टकराई और दोनों युवकों की जान बच गई. 

आप कितने प्रदेश बनाएंगे? ओपी राजभर और इमरान मसूद के बयान पर बोले शिवपाल

मदद का वीडियो आया सामने

हादसे के बाद मंत्री नरेंद्र कश्यप ने तुरंत अधिकारियों को फोन कर एंबुलेंस मौके पर बुलवाई. इसके बाद मंत्री ने खुद स्ट्रेचर उठाकर घायलों को एंबुलेंस तक पहुंचाने में मदद की और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया. बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. इसी दौरान हादसा हुआ. हादसे के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री नरेंद्र कश्यप घायलों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं.  मंत्री ने बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी. 

मंत्री ने हादसे पर क्या कहा?

मंत्री ने कहा, "मुजफ्फरनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का स्वागत समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर आ रहा था, जैसे ही हमारी गाड़ियां मंसूरपुर पहुंची तो देखा एक वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है, जिससे बाइक पर बैठे दोनों युवक बीच सड़क पर गिर गए. जैसे ही हमारे ड्राइवर ने दो जवानों को सड़क पर पड़े हुए देखा इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के बाद मैंने क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से दोनों युवकों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का काम किया. "

इमरजेंसी ब्रेक के कारण बच सकी जान

उन्होंने आगे कहा, "इस घटना की जानकारी मौके से एसएसपी मुजफ्फरनगर को दी और अज्ञात वाहन को पकड़ने के लिए भी कहा है. आज यदि घटना स्थल पर दुर्घटना के समय पर हमारी गाड़ियां अचानक नहीं रुकती, काफिला नहीं रुकता, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगते तो जो दो जवान सुरक्षित है उनकी हानि भी हो सकती थी. हालांकि, इमरजेंसी ब्रेक लेने से हमारे काफिले की गाड़ियों में भी नुकसान हुआ और जो पीछे से आम जनों के आने वाली गाड़ियां थीं. उनमें भी कम से कम तीन-चार गाड़ियां आपस में ठुक भी गई. 

जनता से की अपील

उन्होंने कहा कि तकलीफ आज गाड़ी के ठुकने की नहीं है, गाड़ी के नुकसान की नहीं है, संतोष इस बात का है कि इमरजेंसी ब्रेक लेने के बाद तत्काल नौजवानों को उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल तक पहुंचाना यह एक मानवता का काम मुझे नजर आया. मैं तो यह सभी से अपील करूंगा कि कहीं पर ऐसी घटना अगर कहीं दुर्भाग्य से होती है तो थोड़ा समय निकालकर यदि हम घायलों को या दुर्घटना के शिकार लोगों को इलाज के लिए उनकी मदद कर दें, उनको बचाने का काम कर दें तो इससे बड़ी मानवता और इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता. मेरी कामना है कि नौजवान स्वस्थ रहें और अपने घर पहुंचे."

'कोई मतलब नहीं रह गया...' बुलडोजर का जिक्र कर ECI-SIR विवाद पर बोले अखिलेश यादव

 

 

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Narendra Kashyap UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अत्याचार से प्रभावित हर व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिले', CM पुष्कर धामी
'अत्याचार से प्रभावित हर व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिले', CM पुष्कर धामी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
इंडिया
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
क्रिकेट
इस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को बनाया हेड कोच, 2027 वर्ल्ड कप के लिए मिली कमान
इस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को बनाया हेड कोच, 2027 वर्ल्ड कप के लिए मिली कमान
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget