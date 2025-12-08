यमुना एक्सप्रेसवे के लिए आगे आया मिंडा कॉरपोरेशन, 522 करोड़ का किया निवेश, YEIDA ने सौंपा पत्र

यमुना क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति मिली है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने मेसर्स मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेक्टर-10 में 23 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र सौंपा. यह आवंटन पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा कंपनी के कार्यकारी निदेशक आकाश मिंडा को प्रदान किया गया.

इस विशेष अवसर पर मिंडा ग्रुप के हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स अमित जालान, प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह और विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र भाटिया भी मौजूद रहे.

इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत मिला सब्सिडी लाभ

मिंडा कॉरपोरेशन को यह महत्वपूर्ण परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत दी गई सब्सिडी के आधार पर प्राप्त हुई है. यह कंपनी फॉर्च्यून 500 हंड्रेड श्रेणी में शामिल प्रमुख कंपनियों में से एक है, इसलिए प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत इसे विशेष प्रोत्साहन मिला है.

जानकारी के अनुसार कॉरपोरेशन ने 48 लाख यूनिट उत्पादन क्षमता के साथ 522 करोड़ का निवेश किया. मिंडा कॉरपोरेशन अपने इस नए परियोजना में लगभग 48,00,000 यूनिट्स वायरिंग हार्नेस और संबंधित कनेक्शन सिस्टम का उत्पादन करेगी.

हाई-टेक परियोजना के लिए कंपनी ने निवेश किए इतने करोड़

इस हाई-टेक परियोजना के लिए कंपनी ₹522.279 करोड़ का विशाल निवेश कर रही है. यह निवेश न केवल औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा, बल्कि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार अवसरों का सृजन भी करेगा. यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और विकास का बड़ा चरण साबित होगा.

वैश्विक स्तर पर स्थापित है मिंडा ग्रुप

स्पार्क मिंडा ग्रुप की यह प्रमुख कंपनी भारत, वियतनाम, इटली, जापान और इंडोनेशिया समेत कई देशों में अपनी मजबूत औद्योगिक उपस्थिति रखती है. वर्तमान में मिंडा कॉरपोरेशन की 27 प्रोडक्शन यूनिट्स ग्लोबली संचालित हो रही हैं.

कंपनी की कार्यक्षमता कई तकनीकी क्षेत्रों में फैली हुई है. जिसमें मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम्स, प्लास्टिक एंड इंटीरियर्स, आफ्टरमार्केट प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. कंपनी ने पुणे और बैंगलूरू में उन्नत R&D केंद्र स्थापित किए हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीकों पर लगातार कार्य किया जा रहा है.

YEIDA क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा मिंडा कॉरपोरेशन को भूमि आवंटन न केवल निवेश के आंकड़ों को बढ़ाता है, बल्कि यह क्षेत्र को एक बड़े ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. इस परियोजना के शुरू होने पर न केवल औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.