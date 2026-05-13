मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारत में दिखने लगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ने के दावे, महंगाई से परेशान लोग
Noida News In Hindi: चालकों का कहना है कि छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरवाने के लिए बाजार में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है.खुले बाजार में गैस महंगी बिक रही है, जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ रहा है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालातों का असर अब भारत में भी धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है.अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संयम बरतने और संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग करने की अपील की है.उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाने और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया है.
इसके साथ ही फिलहाल सोने के आभूषणों की खरीदारी और विदेश यात्राओं को टालने की सलाह भी दी गई है.प्रधानमंत्री ने लोगों से कार पूलिंग अपनाने की भी अपील की, ताकि ईंधन की बचत की जा सके.
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अभी रोजाना जैसे सामान्य स्थिति
इसी मुद्दे को लेकर जब ऑटो चालकों से बातचीत की गई तो अलग-लग प्रतिक्रियाएं सामने आईं.कुछ ऑटो चालकों का कहना है कि अभी तक यात्रियों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है.उनका कहना है कि रोजाना की तरह ही उन्हें सामान्य सवारियां मिल रही हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर लोगों का रुझान फिलहाल ज्यादा बढ़ता नजर नहीं आ रहा.
वहीं एक अन्य ऑटो चालक सुनील ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ऑटो में सवारियों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है.उनका कहना है कि लोग निजी वाहनों के बजाय अब सार्वजनिक परिवहन की ओर थोड़ा अधिक ध्यान देने लगे हैं.हालांकि ऑटो चालकों ने एक सुर में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर चिंता जाहिर की.
गैस की किल्लत से बढ़ रही दिक्कत
चालकों का कहना है कि छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरवाने के लिए बाजार में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है.खुले बाजार में गैस महंगी बिक रही है, जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ रहा है.इसके अलावा सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जाने से होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट संचालकों ने भी खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं.ऑटो चालकों और आम लोगों का कहना है कि सरकार को बढ़ती महंगाई और आम जनता की परेशानियों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.
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