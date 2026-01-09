मेरठ मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? पीड़िता की मां का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं परिवार

मेरठ में मां की हत्या के बाद दलित युवती को उठाकर ले जाने की घटना को 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है. पुलिस ने अगवा लड़की को बरामद कर पाई है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी है. इस बीच डीएम और एसएसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है.

शुक्रवार को डीएम और एसएसपी विपिन टाडा ने पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की और करीब एक घंटे तक परिवार से बात की. पुलिस प्रशासन ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच के लिए दस टीमोंका गठन किया गया है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े परिजन

एसएसपी डॉ विपिन टाडा ने कहा कि उनकी बेटी को सही सलामत बरामद कर लिया जाएगा. वहीं परिजन इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक उनकी बेटी सही सलामत घर नहीं आ जाती और आरोपियों की गिरफ़्तारी नहीं होती तब तक वो मां का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

पड़ोसियों ने बताया क्या हुआ था?

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पड़ोसियों ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे अपनी मां के साथ पिता के लिए खाना लेकर निकली और जैसे ही गांव के बाहर पहुंची उसी दौरान पारस सोम ने पीछे से गाली देते हुए आवाज दी.

पहली बार तो मां-बेटी ने उसकी बात को अनसुना किया और आगे बढ़ गईं लेकिन, जब उन्होंने दोबारा गाली दी तो मां रुक गई, जिसके बाद आरोपी उसकी बेटी से छेड़छाड़ करने लगा. मां ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उस पर फरसे से हमला कर दिया और बेटी को जबरन उठाकर ले गया.

परिजनों और पड़ोसियों का कहना है की उनके साथ गांव की दो और लड़कियां थी जिन्होंने गांव आकर इस घटना की जानकारी दी. पड़ोसियों का कहना था की इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ न ही कोई पुरानी रंजिश थी. ये अचानक हुआ और इनपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये दुबारा भी ऐसा कर सकते है.

घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश

परिजनों और पड़ोसियों का कहना है की जबतक उनकी बेटी घर वापस नहीं आ जाती और हत्यारे पकड़े नहीं जाते तबतक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. पुलिस ने 24 घंटे का समय दिया था कि बेटी को वापस ले आयेंगे लेकिन 24 घंटे बीत गए न बेटी वापस आई और न हत्यारे पकड़े गए.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान परिजनों ने पारस सोम और तूफ़ान का नाम लिया और इन दोनों के साथ और लोगों के होने की बात कही. परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपी पारस सोम है और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

