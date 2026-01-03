हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिर विवादों में 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है वाले शादाब जकाती, छोड़ना चाहते हैं अपना गांव

फिर विवादों में 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है वाले शादाब जकाती, छोड़ना चाहते हैं अपना गांव

UP News: यूट्यूबर शादाब जकाती की सहकर्मी इरम के पति खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी पत्नी इरम और शादाब जकाती से जान का खतरा है. अब शादाब ने पीड़ा जाहिर करते हुए गांव छोड़ने की बात कही है.

By : सुधीर चौहान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 Jan 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

'10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है’ डायलॉग से सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार मामला उनकी सहकर्मी इरम और उसके पति खुर्शीद के आरोपों से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रकरण को चर्चा में ला दिया है.

शादाब जकाती की सहकर्मी इरम के पति खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी पत्नी इरम और शादाब जकाती से जान का खतरा है. इसी आशंका को लेकर खुर्शीद ने थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. थाने में हंगामे और शिकायत से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया.

मेरठ पुलिस ने शादाब को किया तलब

वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने शादाब जकाती को पूछताछ के लिए तलब किया. पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद शादाब जकाती ने ABP न्यूज़ से बातचीत में अपनी पीड़ा जाहिर की. शादाब जकाती ने कहा कि उन्हें देशभर से प्यार और सम्मान मिलता है, लेकिन अपने ही क्षेत्र इंचौली के कुछ लोग बार-बार उन्हें परेशान करते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा, तो वे जल्द ही अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे. शादाब जकाती मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इससे पहले भी स्थानीय विवादों के चलते उनका नाम कई बार सुर्खियों में आ चुका है.

खुर्शीद के आरोपों पर शादाब जकाती की प्रतिक्रिया

खुर्शीद के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शादाब जकाती ने कहा कि यह पूरा विवाद पैसों को लेकर है. उनका कहना है कि खुर्शीद सिर्फ लालच के चलते उन पर आरोप लगा रहे हैं. शादाब के अनुसार, खुर्शीद की पत्नी उनके साथ काम करती है और वह चाहते हैं कि उसकी कमाई का पूरा पैसा उन्हें मिले. जब ऐसा नहीं हुआ तो खुर्शीद ने आरोप लगाने शुरू कर दिए.

खुर्शीद की पत्नी व सहकर्मी ने पति के आरोपों को किया खारिज

इस पूरे मामले में खुर्शीद की पत्नी ने भी अपने पति के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और सच्चाई से उनका कोई लेना-देना नहीं है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, खुर्शीद के आरोपों और लगातार मिल रहे विवादों से शादाब जकाती बेहद आहत नजर आ रहे हैं और अपने गांव इंचौली को छोड़ने तक की बात कह चुके हैं.

और पढ़ें
Published at : 03 Jan 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Shadab Jakati UP NEWS Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

आज से Prayagraj में Magh Mela का हुआ शुभारंभ, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।Magh Mela
Sirsa में जेल वॉर्डन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में DSP पर लगाया प्रताड़ना का आरोप । Haryana News
UP में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर । Breaking News
Prayagraj: आज से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ, त्रिवेणी संगम पर लोग लगा रहे आस्था की डुबकी
Delhi Firing: Rohini के सेक्टर-24 के Begampur में फायरिंग से दहशत, बदमाश मौके में हुए फरार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
फ़ुटबॉल
बचा लो..., भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बचा लो, भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
फूड
What Indians Ate On New Year: नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget