फिर विवादों में 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है वाले शादाब जकाती, छोड़ना चाहते हैं अपना गांव

'10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है’ डायलॉग से सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार मामला उनकी सहकर्मी इरम और उसके पति खुर्शीद के आरोपों से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रकरण को चर्चा में ला दिया है.

शादाब जकाती की सहकर्मी इरम के पति खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी पत्नी इरम और शादाब जकाती से जान का खतरा है. इसी आशंका को लेकर खुर्शीद ने थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. थाने में हंगामे और शिकायत से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया.

मेरठ पुलिस ने शादाब को किया तलब

वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने शादाब जकाती को पूछताछ के लिए तलब किया. पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद शादाब जकाती ने ABP न्यूज़ से बातचीत में अपनी पीड़ा जाहिर की. शादाब जकाती ने कहा कि उन्हें देशभर से प्यार और सम्मान मिलता है, लेकिन अपने ही क्षेत्र इंचौली के कुछ लोग बार-बार उन्हें परेशान करते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा, तो वे जल्द ही अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे. शादाब जकाती मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इससे पहले भी स्थानीय विवादों के चलते उनका नाम कई बार सुर्खियों में आ चुका है.

खुर्शीद के आरोपों पर शादाब जकाती की प्रतिक्रिया

खुर्शीद के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शादाब जकाती ने कहा कि यह पूरा विवाद पैसों को लेकर है. उनका कहना है कि खुर्शीद सिर्फ लालच के चलते उन पर आरोप लगा रहे हैं. शादाब के अनुसार, खुर्शीद की पत्नी उनके साथ काम करती है और वह चाहते हैं कि उसकी कमाई का पूरा पैसा उन्हें मिले. जब ऐसा नहीं हुआ तो खुर्शीद ने आरोप लगाने शुरू कर दिए.

खुर्शीद की पत्नी व सहकर्मी ने पति के आरोपों को किया खारिज

इस पूरे मामले में खुर्शीद की पत्नी ने भी अपने पति के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और सच्चाई से उनका कोई लेना-देना नहीं है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, खुर्शीद के आरोपों और लगातार मिल रहे विवादों से शादाब जकाती बेहद आहत नजर आ रहे हैं और अपने गांव इंचौली को छोड़ने तक की बात कह चुके हैं.