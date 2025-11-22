पैसों की लालच में अंधी हुई मां, बेटे का कराया अपहरण, प्रेमी से उगाही की साजिश नाकाम

पैसे की हवस और अपने महंगे शौक पूरे करने की चाह में एक मां इतनी गिर गई कि उसने खुद अपने बेटे की किडनैपिंग की साजिश रच डाली. मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से सामने आया है. मेरठ की सरधना थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपने प्रेमी को फंसाकर उससे मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई थी. पुलिस ने महिला के अपहृत बेटे को नोएडा से सकुशल बरामद कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, सरधना थाना क्षेत्र के दबथुआ गांव निवासी सोनिया का अपने पति से तलाक हो चुका है. वह इस समय अपने मायके में रह रही थी. इसी बीच उसका गांव के ही मोहित नामक युवक से प्रेम संबंध हो गया. सोनिया ने मोहित से शादी की ख्वाहिश जताई तो मोहित ने मना कर दिया, जिस पर सोनिया ने मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था और समझौते के एवज में एक लाख रुपये की डिमांड की थी. मोहित के परिजनों ने कुछ रकम देकर उसकी जमानत कराई, लेकिन बाकी पैसे न मिलने पर सोनिया ने नया खेल रचा.

महिला ने साथी के साथ मिलकर प्रेमी को फंसाने की बनाई योजना

पुलिस जांच में पता चला कि महिला ने अपने साथी नोएडा निवासी संजय की मदद से अपने दस वर्षीय बेटे को खुद ही गायब कराने की योजना बनाई. उसने घर के सीसीटीवी कैमरे बंद किए और बच्चे को संजय के साथ नोएडा भेज दिया. इसके बाद सोनिया ने प्रेमी मोहित और उसके तीन रिश्तेदारों पर बच्चे के अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया.

कार्रवाई पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

एसपी देहात ने बताया कि लगातार जांच में पता चला कि अपहरण के दौरान सोनिया के घर के कैमरे बंद थे तो पुलिस को सोनिया पर शक हुआ. पूछताछ में सोनिया ने आखिरकार सच उगल दिया. पुलिस ने महिला और उसके साथी संजय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्चे को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया है. मोहित की मां इंद्रेश द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.