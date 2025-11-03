हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप

कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप

UP News: सपा नेता दीपक गिरी और कांग्रेस नेता पूनम पंडित की सगाई को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को दीपक पर आरोप लगाने वाली महिला फिर से मीडिया के सामने आई.

By : सुधीर चौहान | Updated at : 03 Nov 2025 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी नेता दीपक गिरी और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित की सगाई के बाद मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. रविवार को दीपक गिरी पर आरोप लगाने वाली महिला फिर से मीडिया के सामने आई और दोनों पर गंभीर आरोप लगाए. महिला ने पूनम पंडित पर भी उसे होटल में बुलाकर धमकी देने और दीपक के पक्ष में बयान देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया. 

प्रेसवार्ता के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि दीपक गिरी ने पहले दोस्ती के बहाने उसे अपने संपर्क में लिया और एक दिन कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर दुष्कर्म किया. महिला का कहना है कि इसके बाद शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक संबंध बनाए रखे और अश्लील चैट तथा आपत्तिजनक तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल किया. 

'होटल बुलाकर पूनम पंडित ने दी धमकी'

महिला अपने वकील के साथ पहुंची थी. इस दौरान उसने आरोप लगाया कि पूनम से सगाई करने से एक दिन पूर्व भी दीपक गिरी ने उसके साथ बलात्कार किया. कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने एक होटल में बुलाकर दबाव बनाते हुए जबरन समझौता करने का दवाब बनाया. उसने दावा किया कि इससे संबंधित वीडियो सबूत जल्द जारी किए जाएंगे.

पीड़िता का कहना है कि दीपक गिरी ने उस पर दबाव बनाकर पति से तलाक का मुकदमा डलवाया और पूनम से सगाई के बाद भी अपने साथ रहने का कहा. उससे लाखों रुपये हड़प लिए गए हैं, उसने कुछ ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कीं और कहा कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा.  

दीपक गिरी पर रेप व ब्लैकमेल का आरोप

इस मामले में दीपक गिरी समेत तीन अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं. महिला का कहना है कि साल 2018 में दीपक ने फेसबुक से उसका नंबर ले लिया था, जिसके बाद उसे फ़ोन किया था, साल 2021 में उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उससे रेप किया और फिर ब्लैकमेल किया. 

बता दें कि ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब पूनम पंडित की दीपक के साथ सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इसके बाद महिला दीपक के घर पहुंच गई और हंगामा किया, इस दौरान दीपक के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया. विवाद बढ़ते देख सपा ने भी दीपक गिरी को सपा युवजन सभा के ज़िलाध्यक्ष पद से हटा दिया है. 

 

Published at : 03 Nov 2025 09:41 AM (IST)
Tags :
Poonam Pandit UP NEWS Deepak Giri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
ट्रेंडिंग
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
फूड
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
जनरल नॉलेज
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget