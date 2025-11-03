कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप

समाजवादी पार्टी नेता दीपक गिरी और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित की सगाई के बाद मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. रविवार को दीपक गिरी पर आरोप लगाने वाली महिला फिर से मीडिया के सामने आई और दोनों पर गंभीर आरोप लगाए. महिला ने पूनम पंडित पर भी उसे होटल में बुलाकर धमकी देने और दीपक के पक्ष में बयान देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया.

प्रेसवार्ता के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि दीपक गिरी ने पहले दोस्ती के बहाने उसे अपने संपर्क में लिया और एक दिन कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर दुष्कर्म किया. महिला का कहना है कि इसके बाद शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक संबंध बनाए रखे और अश्लील चैट तथा आपत्तिजनक तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल किया.

'होटल बुलाकर पूनम पंडित ने दी धमकी'

महिला अपने वकील के साथ पहुंची थी. इस दौरान उसने आरोप लगाया कि पूनम से सगाई करने से एक दिन पूर्व भी दीपक गिरी ने उसके साथ बलात्कार किया. कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने एक होटल में बुलाकर दबाव बनाते हुए जबरन समझौता करने का दवाब बनाया. उसने दावा किया कि इससे संबंधित वीडियो सबूत जल्द जारी किए जाएंगे.

पीड़िता का कहना है कि दीपक गिरी ने उस पर दबाव बनाकर पति से तलाक का मुकदमा डलवाया और पूनम से सगाई के बाद भी अपने साथ रहने का कहा. उससे लाखों रुपये हड़प लिए गए हैं, उसने कुछ ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कीं और कहा कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा.

दीपक गिरी पर रेप व ब्लैकमेल का आरोप

इस मामले में दीपक गिरी समेत तीन अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं. महिला का कहना है कि साल 2018 में दीपक ने फेसबुक से उसका नंबर ले लिया था, जिसके बाद उसे फ़ोन किया था, साल 2021 में उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उससे रेप किया और फिर ब्लैकमेल किया.

बता दें कि ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब पूनम पंडित की दीपक के साथ सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इसके बाद महिला दीपक के घर पहुंच गई और हंगामा किया, इस दौरान दीपक के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया. विवाद बढ़ते देख सपा ने भी दीपक गिरी को सपा युवजन सभा के ज़िलाध्यक्ष पद से हटा दिया है.