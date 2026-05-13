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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुरानी रंजिश में युवक-भाई समेत 2 साल का मासूम घायल

मेरठ में शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुरानी रंजिश में युवक-भाई समेत 2 साल का मासूम घायल

Meerut News In Hindi: अचानक शादी समारोह में हुई फायरिंग से भगदड़ मच गई. खुशियां मातम और चीख पुकार में बदल गईं. वहां मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Updated at : 13 May 2026 09:43 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोहियानगर थाना क्षेत्र में शादी मंडप में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुरानी रंजिश को लेकर एक बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा नाम के युवक और उसके भाई पर गोलियां बरसा दीं. ये हमला उस वक़्त हुआ जब पीड़ित अपने परिवार और बच्चों के साथ शादी समारोह में खाना खा रहा था. इस जानलेवा हमले में दो साल के मासूम बच्चे को भी गोली लग गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया.

अचानक शादी समारोह में हुई फायरिंग से भगदड़ मच गई. खुशियां मातम और चीख पुकार में बदल गईं. वहां मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. घायलों में एक की हालत गम्भीर बनी हुई है जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, हमले में घायल राजा का कुछ समय पहले सुहेल नाम के आरोपी के साथ विवाद हो गया था. दोनों में रंजिश चली आ रही थी. मंगलवार देर रात राजा अपने भाई इरफान और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लोहियानगर थाना क्षेत्र में स्टार हेरिटेज मंडप में शादी में शामिल होने आया था. राजा अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था. आरोप है कि इसी बीच अचानक सुहेल नाम के आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा पर गोलियां बरसा दीं.  इस हमले में राजा के भाई इरफान और उसके 2 साल के मासूम बेटे को भी गोली जा लगी. राजा के पेट और पैर में गोली लगी जबकि इरफान के पैर और कंधे में गोली लगकर आरपार हो गई. साथ ही मासूम बच्चे को भी गोली लगी जोकि आरपार हो गई. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं राजा की हालत गम्भीर बनी हुई है. उधर आरोपी हमलावर अभी फरार हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच 

सूचना मिलने पर एसपी सिटी और कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर जांच पड़ताल शुरु कर दी गई है. पुलिस ने लोगों से पूछताछ की साथ मंडप में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले. आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है. हमलावरों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगी हुई हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 13 May 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Firing News UP NEWS Meerut News
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