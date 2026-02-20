हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ: सऊदी जाने से किया इनकार तो पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, हलाला कराने का आरोप

मेरठ: सऊदी जाने से किया इनकार तो पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, हलाला कराने का आरोप

UP News: मेरठ में महिला ने पति पर तीन तलाक और हलाला कराने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर मारपीट की गई और अब पति बेटे को भी अपनाने से इनकार कर रहा है.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 Feb 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

मेरठ के परिक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला के मुताबिक उसकी शादी 27 नवंबर 2022 को हुई थी. शादी के करीब तीन महीने बाद उसका पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया. लगभग एक साल बाद वह वापस लौटा और कुछ समय तक दोनों साथ रहे. इसके बाद वह फिर से सऊदी जाने की तैयारी करने लगा.

महिला का कहना है कि इस दौरान पति ने उसे भी सऊदी चलने के लिए कहा, लेकिन उसने पारिवारिक कारणों से जाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. आरोप है कि पति ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की और तीन तलाक दे दिया.

हलाला कराने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि तीन तलाक के बाद ससुराल पक्ष ने उस पर देवर से हलाला कराने का दबाव बनाया. महिला का कहना है कि उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

बाद में दोबारा पहले पति के साथ निकाह करा दिया गया. महिला ने यह भी बताया कि उसका एक बेटा है, लेकिन अब पति उसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहा है.

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

महिला का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे लगातार धमकियां दी जाती रहीं और समझौते का दबाव बनाया गया. उसने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उल्टा, उसे ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई.

उच्च अधिकारियों से लगाई गुहार

अब पीड़िता ने उच्च पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. महिला का कहना है कि उसे न्याय चाहिए और उसके साथ जो हुआ, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Triple Talaq UP NEWS Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: सऊदी जाने से किया इनकार तो पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, हलाला कराने का आरोप
मेरठ: सऊदी जाने से किया इनकार तो पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, हलाला कराने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: गंगा नदी नावों के रूट तय, नियम तोड़ने पर 6 महीने जेल और 10 हजार फाइन
वाराणसी: गंगा नदी नावों के रूट तय, नियम तोड़ने पर 6 महीने जेल और 10 हजार फाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद
लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर विवाद तेज, आपात बैठक के बाद कमेटी ने लिए बड़े फैसले
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर विवाद तेज, आपात बैठक के बाद कमेटी ने लिए बड़े फैसले
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
महाराष्ट्र
अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच फोन पर क्या हुई थी आखिरी बात? बोले- 'मैंने उन्हें दिल्ली...'
अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच फोन पर क्या हुई थी आखिरी बात? बोले- 'मैंने उन्हें दिल्ली...'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
जनरल नॉलेज
Roti Origin: सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
नौकरी
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget