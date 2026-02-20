मेरठ: सऊदी जाने से किया इनकार तो पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, हलाला कराने का आरोप

मेरठ के परिक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला के मुताबिक उसकी शादी 27 नवंबर 2022 को हुई थी. शादी के करीब तीन महीने बाद उसका पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया. लगभग एक साल बाद वह वापस लौटा और कुछ समय तक दोनों साथ रहे. इसके बाद वह फिर से सऊदी जाने की तैयारी करने लगा.

महिला का कहना है कि इस दौरान पति ने उसे भी सऊदी चलने के लिए कहा, लेकिन उसने पारिवारिक कारणों से जाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. आरोप है कि पति ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की और तीन तलाक दे दिया.

हलाला कराने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि तीन तलाक के बाद ससुराल पक्ष ने उस पर देवर से हलाला कराने का दबाव बनाया. महिला का कहना है कि उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

बाद में दोबारा पहले पति के साथ निकाह करा दिया गया. महिला ने यह भी बताया कि उसका एक बेटा है, लेकिन अब पति उसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहा है.

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

महिला का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे लगातार धमकियां दी जाती रहीं और समझौते का दबाव बनाया गया. उसने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उल्टा, उसे ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई.

उच्च अधिकारियों से लगाई गुहार

अब पीड़िता ने उच्च पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. महिला का कहना है कि उसे न्याय चाहिए और उसके साथ जो हुआ, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.