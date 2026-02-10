मेरठ: शाहवेज और आकांक्षा की शादी पर विवाद, लड़की के चाचा ने 'लव जिहाद' बताकर किया विरोध

मेरठ में शाहवेज और आकांक्षा की शादी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दो साफ ध्रुवों में बंटता दिखाई दे रहा है. एक ओर हिंदू संगठन हैं और लड़की के चाचा प्रेमचंद हैं. चाचा इस शादी को 'लव जिहाद' बताते हुए खुलकर विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर आकांक्षा खुद सामने आकर अपनी प्रेम कहानी और रिश्ते की सच्चाई रख रही हैं. मामले ने तब तूल पकड़ी, जब 13 फरवरी की शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुए.

इसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस विवाह को लेकर कड़ा ऐतराज जताया. बाद में लड़की के चाचा भी इस शादी के विरोध में आ गए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मीडिया के सामने यह तक कहा कि यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी.

संगठनों ने लगाया था ये आरोप

संगठनों का आरोप था कि यह मामला पहचान छिपाकर किया गया संबंध है. इस संबंध में लड़की के चाचा की तरफ से शाहवेज उर्फ साहिल के खिलाफ धर्मांतरण का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

अब इस पूरे विवाद के बीच आकांक्षा का बयान सामने आया है, जिसने कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया है. आकांक्षा का कहना है कि वह शाहवेज को पिछले छह वर्षों से जानती हैं और उन्हें शुरू से ही उसकी पहचान की पूरी जानकारी थी. उनके अनुसार, शाहवेज ने कभी अपना नाम या धर्म नहीं छिपाया और न ही किसी तरह का धोखा दिया.

लड़की ने मामले में किया ये खुलासा

आकांक्षा ने यह भी साफ किया कि उनकी मां को भी इस रिश्ते की जानकारी पहले से है. यह संबंध आपसी सहमति, समझ और विश्वास पर आधारित है. उन्होंने किसी भी तरह के दबाव या जबरदस्ती से इनकार किया है. आकांक्षा ने बताया कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया है और उसी रीति-रिवाज से शादी करने जा रही थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने बैंकट हॉल वालों को धमकी देकर शादी की बुकिंग कैंसिल करा दी. इससे पहले 9 फरवरी को सगाई भी रुकवा दी गई थी.

अब स्थिति यह है कि एक तरफ हिंदू संगठन अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक युवती अपनी प्रेम कहानी को सच्चा और स्वैच्छिक बता रही है. इस टकराव ने प्रशासन को भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है.

लव जिहाद के आरोपों पर खड़े हुए सवाल

फिलहाल आकांक्षा के बयान के बाद लव जिहाद के आरोपों पर सवाल खड़े हो गए हैं. और ये शादी अब विवादों में फंस गई है. इस पूरे मामले में शाहवेज से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला.