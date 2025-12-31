मुस्कान की बेटी के जन्म पर जेल में साहिल का जश्न, कैदियों से कहा- 'तुम सब चाचा बन गए'

साल 2025 के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है. इस सनसनीखेज मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव के टुकड़े कर नील ड्रम में छिपा दिया. पुलिस जांच के बाद मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर मेरठ जिला कारागार भेज दिया गया, जहां वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद हैं

6 नवंबर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता अक्षय बैंसला झगड़े के एक मामले में मेरठ जिला कारागार पहुंचा. जेल में अक्षय को उसी बैरक में रखा गया, जहां सौरभ राजपूत हत्याकांड का आरोपी साहिल शुक्ला भी बंद था. अक्षय के अनुसार, शुरुआत में वह साहिल को पहचान नहीं पाया क्योंकि गिरफ्तारी के समय की तुलना में जेल में साहिल का हुलिया काफी बदल चुका था. बाद में जब उसे पता चला कि वही व्यक्ति सौरभ हत्याकांड का आरोपी है, तो दोनों के बीच बातचीत होने लगी.

जेल में जन्मी बेटी और कैदियों की प्रतिक्रिया

अक्षय ने बताया कि 24 नवंबर को अपनी पेशी के दौरान उसे जानकारी मिली कि मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया है. जेल लौटने के बाद जब उसने यह बात साहिल को बताई तो साहिल ने कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. हालांकि अगले दिन जब जेल में अखबार पहुंचा, तब साहिल को यह पता चला कि मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है और वह उसका नाम राधा रखना चाहती है. जेल में बंद अन्य कैदियों ने साहिल को बधाई देते हुए मज़ाक में कहा कि अब उसे दावत देनी चाहिए. इस पर साहिल ने जवाब दिया कि अब वे सभी चाचा बन गए हैं और जब वह जेल से बाहर निकलेगा तो सभी को दावत देगा.

साहिल का दावा और सुनवाई की वर्तमान स्थिति

अक्षय के मुताबिक, बातचीत के दौरान साहिल ने दावा किया कि उसने सौरभ राजपूत की हत्या नहीं की है. साहिल का कहना है कि इस मामले में ऐसा कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है जो यह साबित कर सके कि हत्या उसी ने की है. इसी आधार पर उसे उम्मीद है कि वह सजा से बच सकता है. फिलहाल सौरभ राजपूत हत्याकांड की सुनवाई अदालत में जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले दिनों में इस केस में किसी बड़े फैसले की संभावना जताई जा रही है.