मेरठ छोड़ने की तैयारी में मुस्कान का परिवार, पिता ने घर बिकाऊ होने का लगाया पोस्टर

मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड के आठ महीने बाद ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरानगर में आरोपी मुस्कान रस्तोगी का परिवार अब शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है. बुधवार को उनके घर के बाहर ‘मकान बिकाऊ है’ का पोस्टर लगा देखा गया. मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने बताया कि परिवार अब इस शहर में नहीं रहना चाहता. उन्होंने कहा, “यहाँ अब सिर्फ बुरी यादें रह गई हैं. हम मेरठ छोड़कर नयी शुरुआत करेंगे.” प्रमोद की पत्नी कविता और बेटे राहुल ने भी इस निर्णय का समर्थन किया.

रस्तोगी ने कहा कि तीन मार्च 2025 को हुई इस घटना के बाद से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा उनकी सर्राफा की दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो गया है और उधार देने वालों ने भी लेन-देन रोक दिया है. उन्होंने कहा कि घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाली मुस्कान की छोटी बहन की आय भी रुक गई क्योंकि अभिभावकों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया.

शव के चार टुकड़े कर उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट से भरा

पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी मुस्कान रस्तोगी ने तीन मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, दोनों ने शव के चार टुकड़े कर उन्हें एक ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया था. वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए थे. बाद में, मुस्कान ने अपने परिजनों को अपराध की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सौरभ के परिवार ने बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने की बात कही

पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर 19 मार्च को अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. तब से साहिल और मुस्कान मेरठ जिला जेल में बंद हैं. सूत्रों के अनुसार, मुस्कान गर्भवती भी है और सौरभ के परिवार ने बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने की बात कही है. परिजनों का कहना है कि यदि बच्चा सौरभ का हुआ तो वे उसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं. पुलिस ने कहा कि साहिल फिलहाल जेल में कृषि कार्य में लगा हुआ है और उससे मिलने केवल उसकी नानी तथा भाई आते हैं, जबकि मुस्कान के परिवार ने उससे सभी संबंध समाप्त कर लिए हैं.