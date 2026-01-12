सरधना हत्याकांड पर अखिलेश यादव-मायावती ने जताई नाराजगी, टेंपो में तेज आवाज पर हुआ था विवाद

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने मेरठ के सरधना इलाके में एक युवक की हत्या के मामले पर रविवार को नाराजगी व्यक्त की. यह घटना करीब एक सप्ताह पहले की है और पुलिस ने बताया कि इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर कहा कि दबंगों ने सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के एक युवक की हत्या का जो ‘कुकृत्य किया है, उसके लिए हम पूरे पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज की तरफ से आवाज उठाते हैं.’

मायावती ने भी ‘एक्स’ पर कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत आने वाले कश्यप समुदाय के युवक की हत्या की कड़ी निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक और आपराधिक तत्वों को कानून का डर होना जरूरी है.

पुलिस का दावा- 24 घंटे में पकड़ा आरोपी

इस बीच अखिलेश यादव और मायावती के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मेरठ पुलिस ने कहा कि यह मामला हाल का नहीं है और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर घटना के 24 घंटे के भीतर मामले को सुलझा लिया गया था. उन्होंने बताया कि आरोपी नाबालिग है, जिसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

टेंपो में तेज आवाज को लेकर हुई हत्या

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को अक्खेपुर-रार्धना रोड पर हुई थी. मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर शहर के मोहल्ला किला निवासी रोहित उर्फ सोनू (28) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि टेंपो में तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद 16 वर्षीय टेंपो चालक ने रोहित की हत्या की.

सरधना के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपी ने पहले रोहित से दोस्ती की, फिर उसे शराब पिलाई और खुद ‘एनर्जी ड्रिंक’ पी तथा बाद में उसने ईंट से रोहित के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने शव को लगभग 15 मीटर तक स्कूल की दीवार के पास एक जगह तक घसीटा और कपड़े, सूखे पत्तों एवं तेल का इस्तेमाल करके उसमें आग लगा दी. घटना की जानकारी तब हुई जब स्कूल के चौकीदार ने सोमवार रात आग जलती देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी. अगले दिन शव की पहचान रोहित के रूप में हुई.

परिजनों के अनुसार, रोहित मुंबई में हलवाई का काम करता था और शादी के लिए लड़की देखने गांव आया था.पुलिस ने शराब के पाउच पर लगे बारकोड और ठेके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और हत्याकांड का खुलासा किया.