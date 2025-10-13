मेरठ में बच्चियों से दुष्कर्म का आरोपी शहजाद उर्फ निक्की एनकाउंटर में ढेर, 25 हजार का था इनाम

मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, इस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने ढेर कर दिया. आरोपी शहजाद हाल में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहा था. इससे पहले भी वो ऐसे ही एक मामले में जेल की सजा भी काट चुका है.

पुलिस ने इस एनकाउंटर के बार में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से आरोपी शहजाद के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए सरूरपुर के जंगलों के पास उसकी घेराबंदी शुरू कर दी. इसी बीच शहजाद जब यहां पहुंचा तो पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की.

पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी उसकी घेरबंदी करते हुए जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ में शहज़ाद को गोली लग गई. जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ुसे मृत घोषित कर दिया.

बच्ची से दुष्कर्म मामले में था फरार

पुलिस के अनुसार, शहजाद पर हाल ही में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था. इससे पहले भी वह इसी तरह के मामले में करीब पांच साल जेल की सजा काट चुका था. जेल से रिहा होने के बाद उसने दोबारा एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. वारदात के बाद वह बच्ची के परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था.

एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि मारा गया बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मेरठ के बहसूमा क्षेत्र का रहने वाला था और उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही हैं.