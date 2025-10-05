हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मेरठ में 'आई लव मोहम्मद' के नाम पर बवाल की साजिश, पुलिस ने चार आरोपी किए गिरफ्तार

मेरठ में 'आई लव मोहम्मद' के नाम पर बवाल की साजिश, पुलिस ने चार आरोपी किए गिरफ्तार

UP News: मेरठ पुलिस ने शनिवार को साजिश में शामिल चार आरोपियों फैज उर्फ गय्यूर, नफीस, आबिद और मोहम्मद लुकमान को गिरफ्तार कर लिया है. सभी आरोपी खिवाई कस्बा क्षेत्र के रहने वाले हैं

By : सुधीर चौहान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Oct 2025 06:34 AM (IST)
मेरठ के सरूरपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर “आई लव मोहम्मद” के नाम पर भीड़ जुटाकर बवाल फैलाने की साजिश रचने के आरोप में शनिवार को चार युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर एक रील और ऑडियो वायरल कर खिवाई कस्बे में जुमे की नमाज के बाद जुटान और राष्ट्रविरोधी नारेबाजी करने की अपील की थी.पु लिस ने समय रहते कार्रवाई कर संभावित बवाल को टाल दिया.

इंस्पेक्टर सरूरपुर ने बताया कि जुमे के दिन क्षेत्र में “आई लव मोहम्मद” के पोस्टर लेकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया था.इसका उद्देश्य धार्मिक माहौल को खराब कर अशांति फैलाना था. पुलिस टीम ने सूचना मिलते ही सोशल मीडिया की गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई और वायरल कंटेंट की जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि रील और ऑडियो खिवाई कस्बे के ही कुछ युवकों ने मिलकर वायरल किया था ताकि स्थानीय लोगों को भड़काकर भीड़ जमा की जा सके.

शनिवार को पुलिस ने साजिश में शामिल चार आरोपियों फैज उर्फ गय्यूर, नफीस, आबिद और मोहम्मद लुकमान को गिरफ्तार कर लिया है. सभी आरोपी खिवाई कस्बा क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिनका उपयोग वायरल सामग्री पोस्ट करने में किया गया था.

मेरठ पुलिस के कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाज में वैमनस्य फैलाने वाले किसी भी पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जुमे की नमाज के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी भड़काऊ पोस्ट या संदेश की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है.

Published at : 05 Oct 2025 06:34 AM (IST)
UP NEWS UP Police Meerut News
