मेरठ में एकतरफा प्यार में महिला पर एसिड अटैक, आरोपी पकड़ा गया तो रो-रो कर मांगने लगा माफी

मेरठ में महिला पर ज्वलनशील पदार्थ फ़िकवाने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है. आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है. पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी शख्स अब रो-रोकर माफी मांग रहा है.

ये मामला थाना लोहियानगर इलाके का है, ख़बर के मुताबिक 23 सितंबर को रुखसाना नाम की महिला कहीं जा रही थी, तभी उसके ऊपर तेजाबनुमा ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया. जांच में पता चला कि आरोपी महेन्द्र कुमार ने एक नाबालिग लड़के को दो हजार रुपये का लालच देकर महिला पर तेजाब फेंकवाया था.

पुलिस ने मुठभेड़ कर किया गिरफ़्तार

घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस उसकी घेराबंदी में जुटी थी. पुलिस ने सीसीटीवी में दिखाई दे रहे नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है. इस बीच पुलिस को मुखबिर से आरोपी महेन्द्र के चिन्दौड़ी की पुलिया के पास आने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर ली.

आरोपी महेंद्र ने जब ख़ुद को पुलिस से घिरता हुआ देखा तो पुलिस पर फायर कर दिया जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

पकड़े जाने के बाद फूट-फूटकर रोने लगा आरोपी

पुलिस की गिरफ्त में आने क बाद आरोपी की सारी हेकड़ी निकल गई और वो रो-रोक पुलिस से माफी मांगता हुआ दिखाई दिया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महेंद्र पीड़ित नर्स के पीछे कई दिनों से पड़ा था लेकिन नर्स महेंद्र से बात नहीं करना चाहती थी.

रुखसाना की बेरुखी के चलते महेंद्र ने एक 16 वर्षीय नाबालिग को 2000 रुपये का लालच दिया और उस पर तेज़ाब फेंकने को कहा. नाबालिग लड़का पैसों के लिए ये करने को तैयार हो गया. मंगलवार की रात जब रुखसाना लौट रही थी, तभी लड़के ने उस पर एसिड फेंक दिया. आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.

