पंचायत चुनाव से पहले मेरठ में पुलिस का एक्शन, 73 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से मेरठ पुलिस ने शनिवार को जिले भर में व्यापक अभियान चलाकर 73 सक्रिय व संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की.

पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न थानों में कुल 12 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं. पुलिस की इस कर्रवाई से अपराधियों और असामाजिक तत्त्वों में अफरा-तफरी मच गयी है.

73 अपराधियों की हुई पहचान

बताया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-मेरठ के निर्देश पर जिले की सभी थानों की टीमों ने अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों का सत्यापन, उनकी गतिविधियों की निगरानी तथा आपराधिक इतिहास का विश्लेषण किया. इस छानबीन के दौरान हत्या, लूट, डकैती, गौकशी, चोरी तथा गोलीबारी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल पाए गए 73 अपराधियों की पहचान की गई है.

अधिकारियों के अनुसार इन अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर थानों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 12 अभियोग दर्ज किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि ये सभी ऐसे तत्व हैं जो संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.

कार्रवाई लगातार जारी रहेगी

पुलिस ने स्पष्ट किया कि आगामी पंचायत चुनाव के दौरान जिले में भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. किसी भी प्रकार की अराजकता, अपराध या चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं इस अभियान को आगे और तेज किया जाएगा.

बता दें कि अगले वर्ष की पहली तिमाही में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रहीं हैं. ऐसे में कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई चूक न रहे, पुलिस ने सभी जिलो में अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. खासकर ऐसे तत्व हो अपराध में शामिल रहे या गड़बड़ी फैला सकते हैं.