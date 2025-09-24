UP: मेरठ में नर्स पर एसिड अटैक, किशोर ने ड्यूटी जाते समय फेंका तेजाब, दिल्ली रेफर

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें थाना लोहियानगर क्षेत्र के एल-ब्लॉक में मंगलवार देर रात एक किशोर ने नर्स रुखसाना पर एसिड अटैक कर दिया. 35 वर्षीय रुखसाना एक निजी अस्पताल में नाइट ड्यूटी के लिए जा रही थीं, जब बाइक सवार आरोपी ने बोतल से तेजाब फेंक दिया. हमले में उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया, लेकिन गनीमत रही कि चेहरा बच गया.

गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के अस्पताल रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और दो स्पेशल टीमें गठित कर तलाश तेज कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे लोहियानगर के टेंपो स्टैंड के पास सद्दाम की दुकान के सामने हुई. एल-ब्लॉक की रहने वाली रुखसाना पत्नी असलम नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकलीं. तभी अचानक एक नाबालिग किशोर बाइक पर आया और तेजाब से भरी बोतल फेंक दी.

एसिड सीधे उनके हाथ पर गिरा, जिससे तीव्र जलन हुई और हाथ पूरी तरह झुलस गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन आरोपी फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत रुखसाना को नजदीकी अवध अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

हमले का कारण: बेटी से परेशानी का बदला?

शुरूआती जांच में पुलिस को संकेत मिले हैं कि आरोपी किशोर का पीड़िता के परिवार से पुराना रिश्ता है. बताया जा रहा है कि किशोर पीड़िता की बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था. जब रुखसाना ने इसका विरोध किया, तो आक्रोशित किशोर ने यह कायराना हमला कर दिया. एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है.

यह घटना परिवार के किसी किशोरी से मेलजोल के विरोध से जुड़ी लग रही है. दो टीमों को आरोपी की धरपकड़ के लिए लगाया गया है. सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और हमले के पीछे की साजिश खंगाल रही है.

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही सीओ अंतरिक्ष जैन और थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे नियंत्रित किया गया. पुलिस ने मौके से एसिड के नमूने और अन्य साक्ष्य एकत्र किए हैं.

आरोपी किशोर के फरार होने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है. एसपी सिटी ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एसिड अटैक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में आईपीसी की धारा 326 (एसिड अटैक) और POCSO एक्ट (यदि नाबालिग पीड़िता जुड़ी हो) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.