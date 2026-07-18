देश भर में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पत्नियां तरह-तरह की साजिश कर अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं. उत्तर प्रदेश के मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड अभी लोगों को भूला भी नहीं था, उसी मेरठ से पति की हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है.

पुलिस के मुताबिक, दामिनी ने पहले अपने पति अतुल को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं, फिर जहरीला सांप बिस्तर पर छोड़ दिया ताकि उसे डसकर मौत हो जाए. पुलिस के अनुसार सांप से डसवाकर अतुल की हत्या कराई गई. पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद कमरे में सांप छोड़कर हादसा दिखाने की कोशिश की गई. इसके बाद आरोपी पत्नी घटना के बाद शव के पास बैठकर रोती रही.

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अतुल और दामिनी का हुआ था प्रेम विवाह

पुलिस की जांच में सामने आया है कि छह साल पहले अतुल और दामिनी ने प्रेम विवाह किया था. स्कूल में कार्यरत ड्राइवर से दामिनी के संबंध होने की बात सामने आई. अतुल को रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई. 20 लाख रुपये की बीमा राशि भी हत्या की एक वजह बताई जा रही है. पुलिस ने पत्नी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मेरठ पुलिस ने पूरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया.

पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

उधर, इटावा में भी पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बता दें कि मृतक के पिता ने अपनी बहू और उसके प्रेमी को हत्या की आशंका जताई थी. पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी आशिकी देवी ने स्वीकार किया है कि उसका पड़ोस के रहने वाले युवक शिवम राजपूत से अवैध संबंध थे.

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