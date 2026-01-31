मेरठ: दुष्कर्म पीड़िता की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने पड़ोसी युवक पर लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसे उसके परिजनों ने दुष्कर्म पीड़िता बताया है. पीड़िता बीते पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, जहां बीती रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पीड़िता के परिजनों ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक ने युवती को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की. परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी की मां युवती को उसके घर छोड़ने आई थी. वहीं, युवती के भाई ने युवक की बहन को जहर देकर हत्या करने का भी गंभीर आरोप लगाया है.

पुलिस का दावा अलग

हालांकि, पुलिस का पक्ष इससे अलग है. पुलिस के अनुसार युवक और युवती पहले से एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच संबंध थे. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. इसी के बाद आक्रोश में आकर युवती ने कीटनाशक दवा पी ली थी. युवती की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा था.

आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विस्तृत जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.

यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है. पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए. अगर दुष्कर्म के आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.