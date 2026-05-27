मेरठ में बेटी की जान का दुश्मन बना पिता और सौतेली मां, गुपचुप तरीके से किया अंतिम संस्कार

मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी की हत्या कर दी, इसके बाद गुपचुप तरीके से शव का गढ़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार कर दिया. भांजी की मौत जानकारी मिलने पर हापुड़ में रहने वाले मृतका के मामा और मामी गांव पहुंच गए. बच्ची के मामा ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता और दूसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है.

जानकारी के मुताबिक, भावनपुर थाना क्षेत्र के गोकुलधाम सोसाइटी में कपिल की शादी 2009 में हापुड़ की रहने वाली प्रीति से हुई थी. शादी के बाद प्रीति ने एक बेटी खुशी उर्फ खुशबू को और फिर एक बेटे राधे को जन्म दिया. साल 2017 में प्रीति की मौत हो गई. बताया जाता है कि कपिल ने 6 महीने बाद ही पिंकी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली. आरोप है कि दूसरी शादी के बाद से ही कपिल और उसकी दूसरी पत्नी खुशी उर्फ खुशबू और बेटे राधे को प्रताड़ित करते थे.

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बेटी की मौत के पिता ने आनन-फानन में किया अंतिम संस्कार

बताया गया है कि सोमवार रात खुशी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और पिता कपिल ने आनन-फानन में मृतक बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया. मंगलवार दोपहर मृतका खुशी उर्फ खुशबू के मामा भूपेंद्र शर्मा को किसी ने फोन पर बताया कि उनकी भांजी खुशी की मौत हो गई. इस सूचना और मामा और मामी मेरठ पहुंचे तब तक खुशी का अंतिम संस्कार हो चुका था. उन्होंने कपिल पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी.

एसपी देहात ने बताया कि आरोपी पिता और उसकी दूसरी पत्नी ने बेटी की हत्या करने का जुर्म कुबूल कर लिया है. पुलिस ने कपिल और दूसरी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. मृतका के मामा ने पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराई है जो कि मृतका खुशी की बात करते हुए मौसी के फोन में रिकॉर्ड हो गई थी.

मृतका की मामा ने आरोपियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

एसपी ने बताया कि ऑडियो में खुशी अपनी मौसी से बोल रही है कि मामा से कह दो वो मुझे आकर यहां से ले जाएं. ये लोग मुझे मार देंगे. मामा भूपेंद्र का कहना है कि वो अगर खुशी की बात को गंभीरता से ले लेता वह बच जाती. आरोप लगाया कि 17 साल की खुशी का लगभग 4 साल से कपिल और उसकी दूसरी पत्नी पिंकी उत्पीड़न करते आ रहे हैं.

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