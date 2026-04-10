CM हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से झड़प

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. शुक्रवार (10 अप्रैल) सुबह मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला फूंकने पहुंचे, जहां उनकी पुलिस से तीखी झड़प हो गई. हालांकि पुलिस के विरोध के बावजूद कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे और अंततः पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया.

पुलिसकर्मी और कार्यकर्ताओं में हुई धक्का-मुक्की

इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला, महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और महानगर उपाध्यक्ष नीना शर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे. सभी कार्यकर्ता बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौके पर पहुंचे थे. जैसे ही कार्यकर्ताओं ने वाहन से पुतला बाहर निकाला, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने पुतला छीनने का प्रयास किया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ

इसी बीच नीना शर्मा ने मौका पाकर पुतले में आग लगा दी, जिससे प्रदर्शन और तेज हो गया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह न केवल पार्टी बल्कि उसके शीर्ष नेतृत्व का भी अपमान है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयान राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं और इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है.

प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक मुख्यमंत्री अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध जारी रहेगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि वे सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे और लगातार आंदोलन करते रहेंगे. इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है.