हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMeerut News: CM हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से झड़प

Meerut News: CM हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से झड़प

Meerut News In Hindi: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर की गई टिप्पणी पर आज मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्तों ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 10 Apr 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. शुक्रवार (10 अप्रैल) सुबह मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला फूंकने पहुंचे, जहां उनकी पुलिस से तीखी झड़प हो गई. हालांकि पुलिस के विरोध के बावजूद कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे और अंततः पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया.

पुलिसकर्मी और कार्यकर्ताओं में हुई धक्का-मुक्की

इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला, महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और महानगर उपाध्यक्ष नीना शर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे. सभी कार्यकर्ता बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौके पर पहुंचे थे. जैसे ही कार्यकर्ताओं ने वाहन से पुतला बाहर निकाला, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने पुतला छीनने का प्रयास किया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ 

इसी बीच नीना शर्मा ने मौका पाकर पुतले में आग लगा दी, जिससे प्रदर्शन और तेज हो गया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह न केवल पार्टी बल्कि उसके शीर्ष नेतृत्व का भी अपमान है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयान राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं और इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है.

प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक मुख्यमंत्री अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध जारी रहेगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि वे सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे और लगातार आंदोलन करते रहेंगे. इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है.

और पढ़ें

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS MALLIKARJUN KHARGE Meerut News HIMANTA BISWA SARMA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: CM हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से झड़प
CM हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से झड़प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Voter List Live: यूपी के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर क्या है हाल? यहां देखें पूरी लिस्ट
यूपी के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर क्या है हाल? यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बाद गाजीपुर में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जखनिया विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स
यूपी में SIR के बाद गाजीपुर में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जखनिया विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: शामली में अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म, BKU ने CMO ऑफिस का किया घेराव
शामली में अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म, BKU ने CMO ऑफिस का किया घेराव
Advertisement

वीडियोज

Dacoit: Ek Prem Katha Review: Anurag Kashyap की 'Dacoit', Adivi Sesh और Mrunal Thakur की Chemistry जीत लेगी दिल
Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: वृंदावन में यमुना में पलटा स्टीमर, हादसे में 10 की मौत और कई लापता, रेस्क्यू जारी
मथुरा: वृंदावन में यमुना में पलटा स्टीमर, हादसे में 10 की मौत और कई लापता, रेस्क्यू जारी
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
आईपीएल 2026
आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान
आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान
बॉलीवुड
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा का छलका दर्द, पिता ने कहा था-'लंगड़ा घोड़ा'
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा का छलका दर्द, पिता ने कहा था-'लंगड़ा घोड़ा'
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
इंडिया
Explained: SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में यहां टोटल डिलीशन में 95.5% मुसलमान, समझें कैसे निशाने पर है ये समुदाय
SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में कैसे निशाने पर आए 95.5% मुसलमान?
लाइफस्टाइल
Vacation Benefits For Health: दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
एग्रीकल्चर
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget