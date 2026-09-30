मेरठ नीला ड्रम मर्डर केस: सौरभ की मां बोलीं, 'अभी हमें कोई खुशी...'

मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सौरभ राजपूत की हत्या में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने बुधवार (30 सितंबर) को दोषी ठहराया है. दोनों की सजा का ऐलान बाद में होगा. कोर्ट के फैसले पर अब सौरभ की मां रेणु राजपूत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की.

मेरठ की कोर्ट से मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराए जाने पर सौरभ की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है.'' जब उनसे पूछा गया कि दोनों को दोषी करार दिया गया है, क्या अब आप खुश हैं? इस पर उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई खुशी नहीं है.'' जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या उम्मीद है कि किस तरह का जजमेंट आ सकता है. इस पर उन्होने कहा, 'दोनों को फांसी की सजा होगी.''

वकील राम कुमार शर्मा ने क्या कहा?

इस मामले पर एडवोकेट राम कुमार शर्मा से जब पूछा गया कि कोर्ट में क्या हुआ? इस पर वकील ने जानकारी देते हुए बताया, ''वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए साहिल और मुस्कान से बात की और कहा कि आपकी आज सजा मुकर्रर होनी है, आपका अंतिम फैसला मैं लिख चुका हूं. समाज के लिए संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, इस तरह के अपराधों की पुनरावृति न हो. कोर्ट ने कहा कि आज हम आपको दोषी मानते हैं.''

अदालत दोनों से पूछेगी कि हम आपको कम सजा क्यों दें- वकील

वकील ने आगे बताया, ''कोर्ट ने कहा कि आपने जो हत्या की और सबूतों को छिपाने का प्रयास किया और ये साबित हो चुका है. अब हम आपसे ये पूछेंगे कि क्यों न आपको अधिकतम सजा दी जाए. आप हमें बताएंगे कि हम आपको को न्यूनतम सजा क्यों दें? ये दोनों से पूछा जाएगा और फिर सजा सुनाई जाएगी. 10-15 दिन का समय इसमें लगेगा.''

जज ने मुस्कान से क्या पूछा?

जब वकील से पूछा गया कि जज ने मुस्कान से क्या पूछा था? इस पर उन्होंने बताया कि जज ने पूछा कि आप दोनों हाजिर हैं, तब जवाब दिया कि हां जी हाजिर हैं. क्या आपको मालूम है कि सुनवाई हो रही है, तब मुस्कान ने कहा- हां जी मालूम है सुनवाई हो रही है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आज हम आपको दोषी मान रहे हैं. 15 दिन बाद आपसे पूछेंगे कि आपको कम सजा क्यों दी जाए?''

वकील ने ये भी कहा कि कोर्ट का स्पष्ट मैसेज है, कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना है और इसमें सजा अधिकतम ही होगी. इसमें सजा दो तरह की होती है- फांसी या आजीवन कारावास. जिस तरह से जघन्य अपराध में सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है कि उसमें फांसी की ही सजा होगी.

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ की हत्या

बता दें कि 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या हुई थी. मुस्कान ने साहिल की मदद से अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी. मुस्कान और साहिल ने शव को नीले ड्रम में छिपाया था. शव के टुकड़े कर नीले ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया था.