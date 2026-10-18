Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफांसी की सजा के बाद मुस्कान-रविता की मांग, कहा- बच्चों से मिला दो

फांसी की सजा के बाद मुस्कान-रविता की मांग, कहा- बच्चों से मिला दो

मेरठ में फांसी की सजा पाईं मुस्कान और रविता ने निजी वकील की मांग की है. इसके अलावा मुस्कान ने अपनी बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जताई है. दोनों को 14 और 16 अक्टूबर को सुनाई गयी थी फांसी की सजा.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 18 Oct 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ में नीले ड्रम हत्याकांड की दोषी मुस्कान और सांप कांड में दोषी रविता को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब दोनों की नजरें कानूनी लड़ाई पर टिकी हैं. एक तरफ मुस्कान अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए बेचैन है, तो दूसरी तरफ रविता ने भी अपने बच्चों और पिता से मिलने की इच्छा जताई है. दोनों ने मृत्युदंड के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए निजी वकील की मांग की है.

सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और उसके साथी साहिल को 14 अक्टूबर को अदालत ने मृत्युदंड सुनाया थी. सजा के बाद मुस्कान अपनी बड़ी बेटी पीहू से मिलने की इच्छा जता रही है. इससे पहले भी वह जेल प्रशासन के सामने बेटी से मुलाकात कराने की गुहार लगा चुकी है. हालांकि, अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है.

यह भी पढ़ें: कोलकाता भगदड़ के बाद यूपी में अलर्ट, CM योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

नाना-नानी के पास है बड़ी बेटी 

मुस्कान की बड़ी बेटी पीहू अपने नाना-नानी के पास रह रही है. वहीं, उसकी छोटी बेटी राधा फिलहाल मेरठ जिला जेल में उसके साथ है. जेल प्रशासन के मुताबिक, मुस्कान पिछले कई दिनों से बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जता रही है. अब देखना होगा कि परिवार और जेल प्रशासन के बीच समन्वय से यह मुलाकात कब हो पाती है.

16 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई गयी थी 

अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को 16 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई थी. सजा सुनाए जाने के बाद रविता ने अपने तीन छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर अदालत के सामने गुहार लगाई थी. अब उसने जेल प्रशासन के सामने अपने बच्चों और पिता से मिलने की इच्छा भी जताई है.

रविता की यह मांग ऐसे समय आई है, जब अदालत के फैसले के बाद उसे आगे की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है. जेल प्रशासन की ओर से दोनों मामलों के दोषियों की निगरानी की जा रही है. रविता और अमरदीप को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है.

मुस्कान और रविता की निजी वकील की मांग 

मुस्कान और रविता ने मृत्युदंड के फैसले को चुनौती देने के लिए निजी वकील की मांग की है. वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों के आवेदन पर निजी अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी.

मुस्कान के साथ साहिल और रविता के साथ अमरदीप को भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है. दोनों मामलों में अब आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी.

लेकिन निचली अदालत से मृत्युदंड मिलने का मतलब यह नहीं है कि दोषियों को तुरंत फांसी दे दी जाएगी. मृत्युदंड के मामलों में हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है. दोषी भी सजा को चुनौती देते हुए अपील कर सकते हैं. इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपील और राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका जैसे विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में सीट बंटवारे पर फंसेगी BJP? ओपी राजभर की 33 सीटों पर दावेदारी

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में 'भारत विरोधी दशानन' के पोस्टर, अतीक समेत राहुल-अखिलेश के चेहरे
लखनऊ में 'भारत विरोधी दशानन' के पोस्टर, अतीक समेत राहुल-अखिलेश के चेहरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सीट बंटवारे पर फंसेगी BJP? ओपी राजभर की 33 सीटों पर दावेदारी
यूपी में सीट बंटवारे पर फंसेगी BJP? ओपी राजभर की 33 सीटों पर दावेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजीपुर विनीत राय हत्याकांड में एक्शन, 1 लाख के इनामी दो आरोपियों के घर नोटिस चस्पा
गाजीपुर विनीत राय हत्याकांड में एक्शन, 1 लाख के इनामी दो आरोपियों के घर नोटिस चस्पा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता भगदड़ के बाद यूपी में अलर्ट, CM योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश
कोलकाता भगदड़ के बाद यूपी में अलर्ट, CM योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता भगदड़ के बाद यूपी में अलर्ट, CM योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश
कोलकाता भगदड़ के बाद यूपी में अलर्ट, CM योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश
बॉलीवुड
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
स्पोर्ट्स
Asian Para Games 2026 Opening Ceremony: भारत में कब-कहां और कैसे देखें लाइव? सिमरन और प्रमोद होंगे ध्वजवाहक
आज एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, भारत में कब-कहां और कैसे देखें लाइव?
इंडिया
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
विश्व
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
मेट्रो में कागज वाला टिकट देख गदगद हुए बिहारी चाचा, बोले- ई देखा
मेट्रो में कागज वाला टिकट देख गदगद हुए बिहारी चाचा, बोले- ई देखा
शिक्षा
एआई से वीजा एप्लिकेशन लिखवाना पड़ा भारी, 64% भारतीयों के वीजा रद्द
एआई से वीजा एप्लिकेशन लिखवाना पड़ा भारी, 64% भारतीयों के वीजा रद्द
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget