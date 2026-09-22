मेरठ में चाकुओं से गोदकर पत्नी की हत्या, जुर्म कबूलने खुद थाने पहुंचा पति

मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई हैं, जहां घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. आरोपी ने पत्नी पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस थाने पहुंचा और अपना जुर्म क़बूल कर लिया. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

ये घटना भावनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है जहां 25 वर्षीय कविता की शादी साल 2022 में भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव के खालसा मोहल्ला निवासी मनीष के साथ हुई थी. कविता जयभीम नगर की रहने वाली थी. दोनों के तीन बच्चे उमंग, अभिषेक और सोना हैं.

घरेलू विवाद के बाद चाकू से किया हमला

बताया जाता है कि सोमवार को मनीष और उसकी पत्नी कविता का किसी बात को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद ये विवाद काफी बढ़ गया. इसके बाद गुस्से में आकर मनीष ने चाकू से गला रेतकर कविता के शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार करके उसे मौत के घाट उतार डाला. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया.

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घर में चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने घर में जो नजारा देखा उससे उनका दिल दहल उठा. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया.

आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस

उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया. मृतका के पिता ने अपने दामाद मनीष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. आसपास के लोगों ने बताया कि कविता अक्सर मनीष की छोटी बहन की शादी को लेकर छींटाकशी करती थी. जिसके चलते दंपति में विवाद रहता था.

पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर पति मनीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई हैं. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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