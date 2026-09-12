मेरठ: हस्तिनापुर में गोलीकांड, प्रिंस की जगह हमलावरों ने नितिन को मारा

मेरठ के हस्तिनापुर में शुक्रवार रात दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान नितिन नागर के रूप में हुई है. नितिन रोजाना अपने गांव से हस्तिनापुर तक दौड़ लगाने के लिए जाता था और दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था.

शुक्रवार रात नितिन अपने साथी प्रिंस के साथ बाइक से वापस लौट रहा था. इसी दौरान हमलावरों ने दोनों को घेर लिया. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले प्रिंस का मिट्ठू उर्फ सत्य से विवाद हुआ था. आरोप है कि इसी रंजिश में मिट्ठू उर्फ सत्य अपने साथियों के साथ प्रिंस को निशाना बनाने पहुंचा था.

प्रिंस को पहले से ही हमले की भनक लग गई थी. मौका मिलते ही वह वहां से निकल गया, लेकिन नितिन नागर हमलावरों के बीच फंस गया. आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने नितिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. गोली लगने से नितिन की मौत हो गई.

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शव सड़क पर रखकर चार घंटे से ज्यादा प्रदर्शन

नितिन की हत्या की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने गणेशपुर तिराहे पर नितिन का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. चार घंटे से ज्यादा समय तक चले प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे.

परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि नितिन का किसी विवाद से कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी वह रंजिश की गोली का शिकार हो गया. लोगों का आरोप है कि हमलावर प्रिंस को निशाना बनाने आए थे, लेकिन नितिन को घेरकर उसकी हत्या कर दी गई.

एक आरोपी के घर चला बुलडोजर

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने मिट्ठू उर्फ सत्य के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है. हालांकि, परिजन और ग्रामीण सभी छह आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

ग्रामीणों की मांग थी कि सभी छह आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए और हत्यारों का एनकाउंटर किया जाए. लंबे समय तक चले विरोध के बाद पुलिस-प्रशासन ने परिजनों और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया.

घटनास्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक

मौके पर क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझाया तथा भरोसा दिलाया कि नितिन नागर हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी.

मंत्री के आश्वासन के बाद ही परिजनों और ग्रामीणों ने धरना और जाम समाप्त किया. हालांकि, परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग पर कायम हैं. अब सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर है.

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